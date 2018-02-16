Крымские промоутеры не имеют отношения к несостоявшемуся концерту Лолиты

Организаторами несостоявшегося концерта российской певицы Лолиты в 2017 году, были, по мнению местных прокатчиков, дилетанты-гастролеры с материка.

Напомним, что вчера стало известно, что на певицу Лолиту подали в суд, и требуют компенсации фактических расходов за несостоявшиеся концерты в Крыму более шести миллионов рублей, а также удовлетворения морального вреда, пишут "Аргументы недели - Крым".

Крымские промоутеры, организовывающие выступления звезд на полуострове, рассказали «Аргументам недели – Крым», что промоутер Лолиты вел себя как дилетант, такой вывод можно было сделать по уровню вопросов, которые он задавал. К тому же у них вызвал настороженность факт, что артистку привозят спустя всего полгода с момента его предыдущих гастролей в Крыму.

«Это непрофессионально. Нужно хотя бы год пропустить, чтобы аудитория соскучилась», – пояснил собеседник «АН-Крым».

Вдобавок подозрения вызвал подход к ценообразованию билетов – они были явно завышены и очевидно, что гастроли стали бы провальными. К сумме фактических затрат в шесть миллионов рублей все эксперты отнеслись скептически, предположив, что она умышленно завышена.