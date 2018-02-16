Днем в пятницу, 16 февраля, стала известна точная причина сбоя в популярной социальной сети "ВКонтакте". Более подробную информацию о случившемся предоставили недавно в руководстве компании.

Оказалось, что пользователи столкнулись с проблемами при входе в свои аккаунты из-за серьезной аварии. В пресс-службе "ВКонтакте" изначально заявили, что соцсеть испытывает временные трудности, которые не позволяют людям получить доступ к некоторым сервисам.

Как сообщает РИА "Новости", позже выяснилось, что в энергосистеме одного из дата-центров была зафиксирована поломка. В руководстве отметили, что специалисты активно работают над устранением неполадок.







