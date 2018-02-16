Голикова: инвалид на роскошной машине не должен претендовать на льготы

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сделала сегодня резонансное заявление. По словам политика, инвалид, который имеет возможность приобрести роскошный автомобиль, не должен претендовать на льготы.

В рамках сессии инвестиционного форума в Сочи Голикова подчеркнула, что Счетная палата ранее нашла владельцев очень дорогих машин среди инвалидов второй группы, хотя они являются неработающей категорией граждан.

Как уточняет РИА "Новости", в настоящий момент перед властями стоит задача исправить недочет, из-за которого в одной информационной системе человек может являться безработным, в в другой – работающим и, соответственно, имеющим право на получение социальной поддержки. Голикова считает, что этим вопросом следует заняться налоговой службе.

