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В работе «ВКонтакте» произошел серьезный сбой

16 февраля 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

В работе «ВКонтакте» произошел серьезный сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Пользователи не могут воспользоваться ни сайтом, ни мобильной версией соцсети. Сайт упал около 15:50 по московскому времени.

С мобильных телефонов доступна страница для входа в соцсеть, на которой нужно указать логин и пароль, однако при попытке зайти появляется ошибка номер 504.

В твиттере пользователи уже начали активно использовать хэштег #вкживи. В официальном твиттере соцсети сообщается, что часть пользователей не могут получить доступ к сервисам «ВКонтакте» из-за временных трудностей.

Ранее стало известно, что сбой в YouTube произошел из-за рекламы. Спецсимвол в виде знака процента, оказавшийся в адресе рекламы, которая показывается перед роликами на видеохостинге, стал причиной черного экрана. 

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НС

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В прошлом году объем остановленных несанкционированных операций с банковскими счетами юрлиц в РФ составил не менее половины от общего объема таких операций в 1,57 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ.

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Ученые рассказали о доступном методе похудения

Ученые рассказали о доступном методе похудения

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Ученые: моющие средства представляют серьезную опасность для здоровья людей

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Генсек ООН выразил благодарность России

Генсек ООН выразил благодарность России

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в ходе своего сегодняшнего выступления на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности выразил благодарность Российской Федерации.

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Анимационная картина впервые открыла Берлинский кинофестиваль

Анимационная картина впервые открыла Берлинский кинофестиваль

Берлинский кинофестиваль15 февраля открылся в столице Германии. Впервые за всю историю фестиваля он стартовал с показа анимационной картины кукольного фильма «Остров собак» американского режиссёра Уэса Андресона.

//Общество

Крымские промоутеры не имеют отношения к несостоявшемуся концерту Лолиты

Крымские промоутеры не имеют отношения к несостоявшемуся концерту Лолиты

Организаторами несостоявшегося концерта российской певицы Лолиты в 2017 году, были, по мнению местных прокатчиков, дилетанты-гастролеры с материка.

//Наука

Российской землянике грозит «черная пятнистость

Российской землянике грозит «черная пятнистость

По последним данным до России добралось широко распространившееся по миру опасное заболевание – черная пятнистость, или антракноз земляники. Болезнь опасна тем, что после заражения может длительное время никак себя не проявлять.

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Группа «Би-2» покажет поклонникам «Ля-ля тополя»

Группа «Би-2» покажет поклонникам «Ля-ля тополя»

Новый клип группы «Би-2» на композицию «Ля-ля тополя» с сегодняшнего дня появился в интернете. Песня вошла в официальный саунд-трек картины «О чем говорят мужчины. Продолжение» знаменитого «Квартета И».

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Майнинг положительно влияет на производство электроэнергии

Майнинг положительно влияет на производство электроэнергии

На днях Замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам начать строить фермы криптовалют на Кольском полуострове в арктической зоне, поскольку там есть переизбыток генерации электроэнергии.

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Полина Гагарина удивила фанатов радикальной сменой прически

Полина Гагарина удивила фанатов радикальной сменой прически

Известная российская певица Полина Гагарина не перестает удивлять своих поклонников. В социальной сети появился снимок, на котором артистка продемонстрировала свою новую короткую прическу.

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Названа причина сбоя в социальной сети "ВКонтакте"

Названа причина сбоя в социальной сети "ВКонтакте"

Днем в пятницу, 16 февраля, стала известна точная причина сбоя в популярной социальной сети "ВКонтакте". Более подробную информацию о случившемся предоставили недавно в руководстве компании.

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Голикова: инвалид на роскошной машине не должен претендовать на льготы

Голикова: инвалид на роскошной машине не должен претендовать на льготы

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сделала сегодня резонансное заявление. По словам политика, инвалид, который имеет возможность приобрести роскошный автомобиль, не должен претендовать на льготы.

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Минтруд призвал отказаться от досрочных пенсий

Минтруд призвал отказаться от досрочных пенсий

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко предложил отменить всевозможные льготы и преференции для работающих граждан, в том числе досрочные пенсии.

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Ученые рассказали о вреде духов и дезодорантов

Ученые рассказали о вреде духов и дезодорантов

Духи и дезодоранты загрязняют воздух городов канцерогенами не меньше, чем, например, дым сигарет и машин. К таким выводам пришли ученые из Администрации океанических и атмосферных исследований США.

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Самолет совершил в Югре экстренную посадку из-за недомогания пассажира

Самолет совершил в Югре экстренную посадку из-за недомогания пассажира

В Ханты-Мансийске вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании "Ютейр". Согласно последней информации, данные меры были приняты в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров воздушного судна.

//В мире

Лавров: США пытаются огромный кусок Сирии обособить от остальной страны

Лавров: США пытаются огромный кусок Сирии обособить от остальной страны

В пятницу, 16 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал важное заявление о США. По словам дипломата, Штаты планируют обособить огромную часть Сирии от остальной территории страны.

//Общество

В работе «ВКонтакте» произошел серьезный сбой

В работе «ВКонтакте» произошел серьезный сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Пользователи не могут воспользоваться ни сайтом, ни мобильной версией соцсети. Сайт упал около 15:50 по московскому времени.

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Что не пускает нас в космос, или Ошибка в твердом переплете

Что не пускает нас в космос, или Ошибка в твердом переплете

За 15 минут до наступления 7 февраля 2018 года по московскому времени американская компания SpaceX Илона Маска впервые запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал.

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Американский нумеролог «назначил» пришествие Антихриста на будущую весну

Американский нумеролог «назначил» пришествие Антихриста на будущую весну

Американский нумеролог Дэвид Мид, известный своими многочисленными предсказаниями о грядущем конце света, выступил с новым заявлением. Согласно его расчетам, апокалипсис начнется 11 апреля 2018 года.

//Экономика

ЦБ хочет запретить уличные табло с информацией о курсах валют

ЦБ хочет запретить уличные табло с информацией о курсах валют

ЦБ в скором времени может запретить размещать информацию о курсах иностранной валюты на табло, расположенных на улицах. Согласно последним данным, регулятор уже опубликовал соответствующий проект.

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Врачи нашли новое подтверждение заразности болезни Альцгеймера

Врачи нашли новое подтверждение заразности болезни Альцгеймера

Врачи нашли новое подтверждение заразности болезни Альцгеймера. Белки-прионы, вызывающие заболевание, могут передаваться в ходе обычных нейрохирургических операций

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Обвиняемый в убийстве мужчины у «Славянского бульвара» арестован

Обвиняемый в убийстве мужчины у «Славянского бульвара» арестован

В Москве взят под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве человека у остановки общественного транспорта «Славянский бульвар». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

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Московских водителей предупредили о повышенной аварийной опасности

Московских водителей предупредили о повышенной аварийной опасности

В грядущие выходные московских водителей ожидает повышенная опасность на дорогах. В Центре организации дорожного движения призвали автовладельцев временно пересесть на общественный транспорт.

//Расследования

Директор московского детсада прокомментировала кончину ребенка на прогулке

Директор московского детсада прокомментировала кончину ребенка на прогулке

В одном из московских детских садов в ходе прогулки на улице скончался маленький ребенок. Данную трагедию в пятницу, 16 февраля, прокомментировала директор детского учреждения Алла Шурухина.

//Экономика

Кудрин прокомментировал возможный рост пенсий до 25 тысяч рублей

Кудрин прокомментировал возможный рост пенсий до 25 тысяч рублей

Показатели, заложенные правительством в стратегии пенсионного развития Кудрин назвал амбициозными, подчеркнув, что реальный рост пенсий невозможен без постепенного повышения пенсионного возраста.

//Спорт

Конькобежка Воронина завоевала бронзу на ОИ-2018

Конькобежка Воронина завоевала бронзу на ОИ-2018

Конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзу на дистанции в пять тысяч метров на Олимпийских играх в Южной Корее.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Экономика

Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая

Госдума приняла президентский закон о повышении МРОТ с 1 мая

Госдума 16 февраля приняла в окончательном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. МРОТ установлен в размере 11 163 рублей.

//В мире

Американский генерал: модернизация российского ядерного оружия угрожает США

Американский генерал: модернизация российского ядерного оружия угрожает США

Генерал Джон Хайтен, который является командующим стратегического командования США, заявил, что слова России по поводу ядерного оружия категорически расходятся с последними действиями страны.

//В мире

Новейшее вооружение ополченцев ДНР попало на видео

Новейшее вооружение ополченцев ДНР попало на видео

В интернете появилось видео испытаний новейшего вооружения ополченцев ДНР. Это приспособление, которое позволяет стрелять из автомата Калашникова боеприпасами от зенитной установки калибра 23 мм.

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«Стрелок из Флориды» сам назвал причину своего преступления

«Стрелок из Флориды» сам назвал причину своего преступления

Николас Круз, на днях расстрелявший из винтовки учеников одной из школ города Паркленд, штат Флорида, рассказал, что приказ совершить преступление он получил от голосов в своей голове.

//Расследования

Летчик Магомед Толбоев эмоционально прокомментировал авиакатастрофу Ан-148

Летчик Магомед Толбоев эмоционально прокомментировал авиакатастрофу Ан-148

Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев эмоционально прокомментировал авиакатастрофу пассажирского самолета Ан-148, в результате которой погиб 71 человек.

//Экономика

В ЦБ назвали сумму ущерба банковской сферы России от хакеров

В ЦБ назвали сумму ущерба банковской сферы России от хакеров

В прошлом году объем остановленных несанкционированных операций с банковскими счетами юрлиц в РФ составил не менее половины от общего объема таких операций в 1,57 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ.

//Непознанное

На Луне рассмотрели черный прямоугольник, отбрасывающий тень

На Луне рассмотрели черный прямоугольник, отбрасывающий тень

На недавних снимках лунной поверхности уфологи заметили нечто странное. Согласно последней информации, резонансные фотографии на Землю прислала китайская автоматическая станция "Чанъэ-3".

//Общество

Ученые рассказали о доступном методе похудения

Ученые рассказали о доступном методе похудения

Ученые считают, что похудеть можно легко и просто, если не есть слишком быстро. Японские медики в течение пять лет проводили масштабное исследование с участием 60 тысяч человек среднего возраста.

//Наука

Ученые: моющие средства представляют серьезную опасность для здоровья людей

Ученые: моющие средства представляют серьезную опасность для здоровья людей

Ученые из Бергенского университета недавно провели исследование и сделали неожиданное заявление о моющих средствах. Оказалось, что они могут представлять серьезную опасность для здоровья людей.

//В мире

Генсек ООН выразил благодарность России

Генсек ООН выразил благодарность России

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в ходе своего сегодняшнего выступления на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности выразил благодарность Российской Федерации.

//Культура

Анимационная картина впервые открыла Берлинский кинофестиваль

Анимационная картина впервые открыла Берлинский кинофестиваль

Берлинский кинофестиваль15 февраля открылся в столице Германии. Впервые за всю историю фестиваля он стартовал с показа анимационной картины кукольного фильма «Остров собак» американского режиссёра Уэса Андресона.

//Общество

Крымские промоутеры не имеют отношения к несостоявшемуся концерту Лолиты

Крымские промоутеры не имеют отношения к несостоявшемуся концерту Лолиты

Организаторами несостоявшегося концерта российской певицы Лолиты в 2017 году, были, по мнению местных прокатчиков, дилетанты-гастролеры с материка.

//Наука

Российской землянике грозит «черная пятнистость

Российской землянике грозит «черная пятнистость

По последним данным до России добралось широко распространившееся по миру опасное заболевание – черная пятнистость, или антракноз земляники. Болезнь опасна тем, что после заражения может длительное время никак себя не проявлять.

//Культура

Группа «Би-2» покажет поклонникам «Ля-ля тополя»

Группа «Би-2» покажет поклонникам «Ля-ля тополя»

Новый клип группы «Би-2» на композицию «Ля-ля тополя» с сегодняшнего дня появился в интернете. Песня вошла в официальный саунд-трек картины «О чем говорят мужчины. Продолжение» знаменитого «Квартета И».

//Общество

Майнинг положительно влияет на производство электроэнергии

Майнинг положительно влияет на производство электроэнергии

На днях Замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко посоветовал майнерам начать строить фермы криптовалют на Кольском полуострове в арктической зоне, поскольку там есть переизбыток генерации электроэнергии.

//Шоу-бизнес

Полина Гагарина удивила фанатов радикальной сменой прически

Полина Гагарина удивила фанатов радикальной сменой прически

Известная российская певица Полина Гагарина не перестает удивлять своих поклонников. В социальной сети появился снимок, на котором артистка продемонстрировала свою новую короткую прическу.

//Новости Гнездо.ру

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//Общество

Названа причина сбоя в социальной сети "ВКонтакте"

Названа причина сбоя в социальной сети "ВКонтакте"

Днем в пятницу, 16 февраля, стала известна точная причина сбоя в популярной социальной сети "ВКонтакте". Более подробную информацию о случившемся предоставили недавно в руководстве компании.

//Общество

Голикова: инвалид на роскошной машине не должен претендовать на льготы

Голикова: инвалид на роскошной машине не должен претендовать на льготы

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сделала сегодня резонансное заявление. По словам политика, инвалид, который имеет возможность приобрести роскошный автомобиль, не должен претендовать на льготы.

//Экономика

Минтруд призвал отказаться от досрочных пенсий

Минтруд призвал отказаться от досрочных пенсий

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко предложил отменить всевозможные льготы и преференции для работающих граждан, в том числе досрочные пенсии.

//Наука

Ученые рассказали о вреде духов и дезодорантов

Ученые рассказали о вреде духов и дезодорантов

Духи и дезодоранты загрязняют воздух городов канцерогенами не меньше, чем, например, дым сигарет и машин. К таким выводам пришли ученые из Администрации океанических и атмосферных исследований США.

//Расследования

Самолет совершил в Югре экстренную посадку из-за недомогания пассажира

Самолет совершил в Югре экстренную посадку из-за недомогания пассажира

В Ханты-Мансийске вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании "Ютейр". Согласно последней информации, данные меры были приняты в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров воздушного судна.

//В мире

Лавров: США пытаются огромный кусок Сирии обособить от остальной страны

Лавров: США пытаются огромный кусок Сирии обособить от остальной страны

В пятницу, 16 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал важное заявление о США. По словам дипломата, Штаты планируют обособить огромную часть Сирии от остальной территории страны.

//Общество

В работе «ВКонтакте» произошел серьезный сбой

В работе «ВКонтакте» произошел серьезный сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Пользователи не могут воспользоваться ни сайтом, ни мобильной версией соцсети. Сайт упал около 15:50 по московскому времени.

//Общество

Что не пускает нас в космос, или Ошибка в твердом переплете

Что не пускает нас в космос, или Ошибка в твердом переплете

За 15 минут до наступления 7 февраля 2018 года по московскому времени американская компания SpaceX Илона Маска впервые запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал.

//В мире

Американский нумеролог «назначил» пришествие Антихриста на будущую весну

Американский нумеролог «назначил» пришествие Антихриста на будущую весну

Американский нумеролог Дэвид Мид, известный своими многочисленными предсказаниями о грядущем конце света, выступил с новым заявлением. Согласно его расчетам, апокалипсис начнется 11 апреля 2018 года.

//Экономика

ЦБ хочет запретить уличные табло с информацией о курсах валют

ЦБ хочет запретить уличные табло с информацией о курсах валют

ЦБ в скором времени может запретить размещать информацию о курсах иностранной валюты на табло, расположенных на улицах. Согласно последним данным, регулятор уже опубликовал соответствующий проект.

//Общество

Врачи нашли новое подтверждение заразности болезни Альцгеймера

Врачи нашли новое подтверждение заразности болезни Альцгеймера

Врачи нашли новое подтверждение заразности болезни Альцгеймера. Белки-прионы, вызывающие заболевание, могут передаваться в ходе обычных нейрохирургических операций

//Криминал

Обвиняемый в убийстве мужчины у «Славянского бульвара» арестован

Обвиняемый в убийстве мужчины у «Славянского бульвара» арестован

В Москве взят под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве человека у остановки общественного транспорта «Славянский бульвар». Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

//Общество

Московских водителей предупредили о повышенной аварийной опасности

Московских водителей предупредили о повышенной аварийной опасности

В грядущие выходные московских водителей ожидает повышенная опасность на дорогах. В Центре организации дорожного движения призвали автовладельцев временно пересесть на общественный транспорт.

//Расследования

Директор московского детсада прокомментировала кончину ребенка на прогулке

Директор московского детсада прокомментировала кончину ребенка на прогулке

В одном из московских детских садов в ходе прогулки на улице скончался маленький ребенок. Данную трагедию в пятницу, 16 февраля, прокомментировала директор детского учреждения Алла Шурухина.

//Экономика

Кудрин прокомментировал возможный рост пенсий до 25 тысяч рублей

Кудрин прокомментировал возможный рост пенсий до 25 тысяч рублей

Показатели, заложенные правительством в стратегии пенсионного развития Кудрин назвал амбициозными, подчеркнув, что реальный рост пенсий невозможен без постепенного повышения пенсионного возраста.

//Спорт

Конькобежка Воронина завоевала бронзу на ОИ-2018

Конькобежка Воронина завоевала бронзу на ОИ-2018

Конькобежка Наталья Воронина завоевала бронзу на дистанции в пять тысяч метров на Олимпийских играх в Южной Корее.

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