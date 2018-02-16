В работе «ВКонтакте» произошел серьезный сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Пользователи не могут воспользоваться ни сайтом, ни мобильной версией соцсети. Сайт упал около 15:50 по московскому времени.

С мобильных телефонов доступна страница для входа в соцсеть, на которой нужно указать логин и пароль, однако при попытке зайти появляется ошибка номер 504.

В твиттере пользователи уже начали активно использовать хэштег #вкживи. В официальном твиттере соцсети сообщается, что часть пользователей не могут получить доступ к сервисам «ВКонтакте» из-за временных трудностей.

Ранее стало известно, что сбой в YouTube произошел из-за рекламы. Спецсимвол в виде знака процента, оказавшийся в адресе рекламы, которая показывается перед роликами на видеохостинге, стал причиной черного экрана.