Что не пускает нас в космос, или Ошибка в твердом переплете

Почему, несмотря на все успехи России в космической отрасли, в обществе складывается стойкое ощущение отставания в развитии технологий от Запада

За 15 минут до наступления 7 февраля 2018 года по московскому времени американская компания SpaceX Илона Маска впервые запустила сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал. Месяцем раньше другая частная американская компания Rocket Lab с собственного космодрома успешно вывела на орбиту суперлегкую ракету Electron, напечатанную на 3D-принтере.

Значительный успех частной американской космонавтики, ознаменовавший начало 2018 года, вызывает двойственные чувства и заставляет задуматься. В первую очередь, о настоящем и будущем российской инженерии.

Новые космические горизонты

Как бы ни было неприятно возвращаться к сравнению России и Америки времен «холодной войны», но начавшаяся в прошлом веке космическая гонка не прекращается и сейчас. И несмотря на новейшие технологии, искусственный интеллект и роботизацию, как и 70 лет назад главные козыри в этой игре – человеческий разум, мысль и фундаментальное образование, пишет kp.ru.

Однозначно определить лидера гонки сегодня достаточно сложно. Безусловно, во многом тренд задают американцы. Еще в 2009 году впервые в мире частная компания того же Илона Маска вывела на орбиту коммерческий спутник с помощью своей двухступенчатой ракеты-носителя легкого класса Falcon 1. Однако справедливости ради стоит отметить, что и отечественные специалисты ведут работу над реализацией ряда важных космических проектов.







Посадка ускорителей ракеты Falcon американской компании SpaceX после успешного запуска.Фото: REUTERS

Видео запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy с электромобилем на борту. Новая ракета-носитель Falcon Heavy отправила в космос спорткар Илона Маска. Событие уже назвали эпохальным! Успешный запуск этой ракеты означает начало второй попытки человечества выбраться за пределы околоземной орбиты

В последнее время вектор развития всё более явно нацеливается на частную космонавтику. Так, например, в России в 2017 году отечественная компания Dauria Aerospace вывела на орбиту два спутника «МКА-Н», разработанных для «Роскосмоса». Это был первый в РФ запуск космических аппаратов, построенных частной компанией по государственному заказу. В 2014 году она успешно вывела на орбиту два малых спутника Perseus для зондирования Земли и затем продала их американцам. Сейчас Dauria Aerospace работает над спутниками нового поколения Auriga и космической платформой Atom, предназначенной для спутникового оборудования. Другая российская частная компания S7 Space в конце того же 2017 года впервые обеспечила запуск крупного коммерческого спутника на орбиту. Разработкой многоразового суборбитального корабля для космического туризма сегодня активно занимается компания «КосмоКурс». Летные испытания запланированы на 2021 год.

Российская компания «Лин Индастриал» работает над проектом семейства сверхлегких ракет-носителей. Флагманский проект компании – ракета «Таймыр» – была впервые представлена на авиасалоне МАКС еще в 2015 году. По планам первый запуск должен состояться в начале 2020 года.

Как и «Лин Индастриал», фирма «НСТР Ракетные Технологии» работает над проектом сверхлегкой ракеты для вывода на орбиту грузов массой 1-10 килограммов. Прототип ракетного двигателя, действующего на смеси закиси азота и керосина, испытали год назад.

Александр Шаенко и его команда на собранные с помощью краудфандинга средства построила микроспутник «Маяк», который стартовал 14 июля 2017 года вместе с 72 другими малыми спутниками на борту ракеты «Союз-2.1а». Это первый частный некоммерческий космический проект в России.

Компания «Спутникс», входящая в космический кластер «Сколково», разрабатывает кубсаты – маленькие спутники массой несколько килограммов. Это первая коммерческая фирма в России, успешно запустившая аппарат на орбиту. Компания располагает также платформой наноспутников – OrbiCraft-Pro.







Компания «Спутникс» – одна из первых частных космических компаний в России. ФОТО Спутникс

Безусловно, в каждом из проектов были свои успехи и неудачи, но это вполне реальные шаги в развитии отечественной космонавтики. И своя сверхтяжелая ракета у нас тоже появится. Единственное, как справедливо отметил Александр Железняков, член Российской академии космонавтики имени Циолковского: «Cама возможность собрать сверхтяжелую ракету у России есть. Правда испытания назначены только на 2028 год. Маск за это время еще не раз удивит мир!»

Несмотря на все успехи России в космической отрасли, в обществе складывается стойкое ощущение отставания в развитии технологий от Запада. У нас так и не появилось уверенности в сегодняшних начинаниях и одолевают смутные сомнения относительно будущих, несмотря на то, что президент РФ В. Путин, давно сделавший ставку на технологическое развитие, цифровую экономику и, в первую очередь, на человеческий капитал, неоднократно заявлял, что «смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей, на развитие образования… »

Космос как предчувствие

Космонавтика всегда была сильной стороной России, как и вообще науки и технологии, особенно имеющие отношение к военно-промышленному комплексу. Неслучайно Илон Маск космическое ракетостроение изучал именно по советским учебникам, а в 2001 году специально приехал в Россию, чтобы приобрести для одного из своих космических проектов российские переоборудованные межконтинентальные баллистические ракеты. Собственно, из-за того, что предприниматель не сошёлся в цене с представителями НПО имени Лавочкина и компании «Космотрас», Маск и задумал собственный проект SpaceX.

Не будет преувеличением сказать, что основы научно-технического лидерства СССР закладывались со школьной скамьи. Именно школа прививала инженерное мышление и любовь к творчеству. Учителя, рассказывая о передовых достижениях и открытиях, побуждали школьников не только мечтать о космосе и неведомых горизонтах Вселенной, но и глубоко погружаться в науки и практику.

Сегодняшние американские космические достижения во многом стали для нас наглядным примером адаптации базовых образовательных программ США к конкретным потребностям рынка. Там базовые знания, вынесенные из школы и колледжа, конвертируются, помимо прочего, и в достижения в космической сфере.

Что примечательно, практически каждая из существующих отечественных космических компаний большое внимание уделяет популяризации наук и вовлечению в космическую отрасль подрастающего поколения.

Так, компания «Спутникс» к созданию семейства кубсатов U привлекает студентов различных российских вузов. Генеральный конструктор российской компании «Лин Индастриал» Александр Ильин известен как популяризатор космонавтики и автор блога «Lin» на платформе Livejournal. Александр Шаенко, руководитель проекта «Маяк», инженер, более 10 лет работающий в космической отрасли, руководит образовательной программой «Современная космонавтика» в Московском политехническом университете.

«Я считаю, что пробовать будущую профессию на практике – это правильный подход. Многие люди романтизируют космонавтику, и реальность может разочаровать их, – подчеркивает Александр Шаенко. – Мне кажется, на данный момент космонавтике нужны, прежде всего, люди, которые могли бы уместить в голове весь проект. Раньше считалось, что нужны профессионалы, которые будут в большом коллективе выполнять свою часть работы, а все сложные вопросы станет решать начальник. К сожалению, такая система работает плохо. Требуются специалисты нового типа – системные инженеры или главные конструкторы, которые смогут представить себе глобальную задачу, обосновать ее и разбить на подзадачи, чтобы ими смогли заняться другие люди».

Такая увлеченность образовательными проектами у экспертов космонавтики отнюдь не факультативна. Это фактически необходимость. Сегодняшние дети от космоса бесконечно далеки. Эксперты отмечают, что за последние десятилетия требования к будущим специалистам сильно выросли, а уровень базовых знаний заметно снизился.

Борьбу за повышение уровня образования ведут не только космические компании. Сейчас в России успешно работают различные образовательные программы и технопарки –инкубаторы специализированных знаний: «Кванториумы», «Сириус», Иннополис, «Интеллект» и тому подобные, которые помогают школьникам погрузиться в мир инженерного творчества. И это неоценимый вклад в научно-техническое завтра России. Но все это, в первую очередь, – дополнительное образование.

А что же происходит у нас с тем самым базовым, фундаментальным образованием, которое призвано привить ребенку любовь к знаниям и желание развиваться дальше?

Столкновение с бездной

После развала Советского Союза школьная система образования сильно изменилась, и зачастую не в лучшую сторону. Так, из программы исчезла астрономия. Как базовая дисциплина этот предмет отсутствовал в отечественных программах школьного образования аж с 1991 года.

После назначения министром образования и науки Ольги Васильевой, которая вернула астрономию в программу обучения, появилась надежда на системное развитие научно-технических дисциплин в российской школе, и, как следствие, на восстановление нашей былой славы покорителей космических просторов. За время отсутствия этого предмета в школьной программе выросло поколение, которое считает, что Солнце вращается вокруг Земли – по данным ВЦИОМ это 25% россиян, четверть населения страны в 147 млн человек.

Главным условием претворения в жизнь инициативы главы Минобрнауки стал качественный учебник. Но с ним возникли серьёзные проблемы.

За его подготовку и печать взялось издательство «Просвещение». Именно это пособие было рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации как базовое. В аннотации к учебнику В. М. Чаругина сообщается, что в нем «представлено оптимальное содержание курса «Астрономия», в котором наряду с основами предмета особое внимание уделяется современным достижениям и открытиям в области астрономии».

Однако новосибирские методисты-предметники, ознакомившись с содержанием учебника, выпустили тридцатистраничное пособие для педагогов, разбирающее около 200 ошибок и опечаток в терминологии, иллюстративном материале, цифрах, величинах и научной информации, допущенных в учебнике для общеобразовательных организаций «Астрономия. 10–11 классы»: так, солнечный календарь смешан с лунным, угловые минуты с секундами, шкала Цельсия со шкалой Кельвина, Гюйгенс с Галилеем. Автор неправильно указывает даже количество галактик, которых, по свежим данным, во Вселенной насчитывается примерно два триллиона: их на разных страницах то «100 миллиардов», то «несколько десятков миллиардов».

Возникает вопрос: как этот учебник смог получить рекомендации Министерства образования и науки РФ и положительные заключения Российской академии образования (РАО) по результатам научной, педагогической и общественной экспертиз (заключения №1436, №1450 от 12.01.2017 г. и заключение РКС 652-ОЭ от 13.01.2017 г.)?

Владимир Георгиевич Сурдин, астроном, кандидат физико-математических наук, известный популяризатор науки считает, что учебник нужно «проверять и перепроверять, улучшать и «вылизывать», как ракету перед стартом», что это очень ответственная работа. Он отметил: «Астрономия вернулась в школу – и это хорошо. Вернулась второпях, без должной подготовки – и это плохо. Не подготовлены учителя, нет хороших учебников... Нужно ли было так торопиться? Учебник профессора В. М. Чаругина, вышедший в издательстве «Просвещение», обременен множеством неверных формулировок и прямых ошибок, что совершенно невозможно для школьного учебника, который попадет в руки сотен тысяч школьников. Это серьезно ударит по авторитету автора учебника и издательства, хотя оба они изо всех сил стараются исправить ситуацию. Будем считать это хорошим уроком для авторов и издателей. И постараемся, чтобы на уроках астрономии появились хорошие учебники и учителя».

Вспоминает об школьных уроках астрономии как о вдохновляющих на дальнейшие свершения Александр Николаевич Грунов, ветеран Плесецка и Байконура: «Занятия по астрономии проходили ночью. Нам показывали, например, как от созвездия Большой медведицы найти Полярную звезду… Я тогда впервые узнал про созвездие Волосы Вероники, и так мне имя понравилось, что уже намного позже я так свою дочь назвал. Мы в деревне смотрели на звезды, и когда был запуск первого искусственного спутника Земли – мне тогда было 12 лет – мы все ходили смотреть на берег реки и ждали, когда он появится, этот огонек». Однако он призывает не забывать о делах земных: «Я бы начал преподавание астрономии с Земли, с того места, где мы находимся. Что это такое? Как она образовалась? Круглая она или на трех китах? Мы о своей Земле мало знаем, а она – элемент Галактики… А потом уже обо всем, что нас окружает: какие есть планеты, как они движутся. В школе не надо витать в облаках, надо объяснять то, что вокруг нас. Есть предмет «Окружающий мир» – его надо изучать».

Но вот беда: входящий в Федеральный перечень учебников (ФПУ) комплект «Окружающий мир» А. А. Плешакова для 1–4 классов издания того же «Просвещения» тоже далеко не эталон качественного школьного пособия! Более того, ляпы из него стали хитом обсуждения в родительских форумах и чатах.

Заглянем, к примеру, в двухтомный учебник для 3-го класса, на обложке которого стоит знак соответствия Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), свидетельствующий о том, что пособие «отражает обязательный минимум содержания образования», «обеспечивает реальное интеллектуальное развитие и формирование ключевых компетентностей каждого ребенка» и «гарантирует высокое качество знаний выпускников». Сразу бросается в глаза странная структура пособия. Оно содержит набор разрозненной информации из самых разных дисциплин: ботаники, зоологии, анатомии, химии, географии, основ безопасности жизни, экологии, экономики, финансов, медицины, патриотического воспитания и туризма.

Но самое страшное это то, что представленная информация содержит не только ошибки и опечатки, а целый ряд ложных и антинаучных сведений. Вот лишь несколько примеров.

Описывая животных, автор утверждает: «Рыбы – водные животные, тело которых покрыто чешуей». Но под это определение попадает, например, крокодил – животное, обитает в воде, и тело его покрыто ороговевшими чешуйками. А вот акулы, скаты, скумбрии, угри, осетры, налимы, мурены, у которых нет чешуи, как раз не попадают. Кто же они? Может быть, земноводные? Ведь, по мнению А. А. Плешакова, «Земноводные – животные, у которых кожа голая, нежная». У налимов и мурен кожа как раз голая и нежная.

Описывая царства живой природы, автор упоминает только четыре – растений, животных, грибов и бактерий, игнорируя все остальные, которых современная наука уже насчитывает восемь. Может, стоило упомянуть хотя бы царство вирусов? Тогда, возможно, дети бы с малых лет учились тому, что лечить вирусные инфекции антибиотиками, как сейчас делают многие взрослые в России, – бесполезно.

Не балует автор школьников современными научными знаниями и при описании агрегатных состояний вещества. «Различают твердые, жидкие и газообразные вещества», – лаконично утверждает А. А. Плешаков. Это отбрасывает человечество примерно в конец XIX века. Сегодня ученые, по разным данным, насчитывают от 17 до 19 разных состояний вещества. Возможно, стоило бы упомянуть об этом факте для любознательных детей? А вот о чем точно нельзя умалчивать, так это о плазме – самом распространенном состоянии вещества во Вселенной! Из него состоят звезды. Если не рассказать детям про плазму, то как ответить на вопрос третьеклассника: «А из чего солнышко состоит? А молния?» Что родители могут сказать на это, основываясь на информации учебника: жидкое? Твердое?

Автор постоянно оперирует устаревшими сведениями многолетней давности. «Ученым известно более 1 миллиона видов животных». На самом деле уже описано 1,7 миллиона. «Рыб известно 20 000 видов» – по последним данным 25000. «Земноводных – 4700» – уже 6800, «пресмыкающихся – 8000» – на самом деле 9400, «птиц – 9000» – нет, уже 10100, «зверей – 5000» – и тут недобор, 5500.

Кроме того, в учебнике представлен ряд экспериментов, которые при самостоятельном выполнении просто опасны для жизни ребенка. Так, на 47 странице первого тома размещен рисунок под названием «Опыт 1», надпись под которым гласит: «Будем нагревать колбу». Нагревать при этом предлагается пустую колбу на огне спиртовки, что, понятно, приведёт к взрыву лабораторной посуды. А если дети захотят повторить опыт из учебника дома?

Это школьное пособие также прошло научную, общественную и педагогическую экспертизы. Есть экспертные заключения, предоставленные издательством «Просвещение» для включения учебника в ФПУ, которые признают «Окружающий мир» учебником высокого уровня, не содержащим фактических ошибок и несоответствий современным научным представлениям.

Такое «просвещение» нам не нужно

И на еще один выдающийся экземпляр школьного пособия, по удивительному совпадению также выпущенный издательством «Просвещение», обратили внимание участники Российского инвестиционного форума буквально на днях. На этот раз экономистов и финансистов возмутил учебник обществознания для 7-го класса под редакцией Л. Н. Боголюбова и Л. Ф. Ивановой.

В разделе «Учимся создавать свой бизнес» авторства Н. И. Городецкой говорится: «… реальные отношения в этой сфере нередко далеки от идеала. На практике приходится сталкиваться со стремлением бизнесменов к легкой наживе, нечестности, безразличию к общественным интересам». Вызвали недоумение и фотографии из этого учебника: так, «Индивидуальный бизнес» иллюстрируется снимком человека, скрючившегося под открытым небом над старой босоножкой. Рядом стоит кустарная табличка «Срочный ремонт обуви». Ему противопоставлено «Заседание совета директоров компании» – люди в костюмах, сидящие за столами, украшенными цветами. «Оптовая торговля» проиллюстрирована снимком стихийного базара типа блаженной памяти Черкизона.

Интересно школьников мотивируют строить свой бизнес.

Не взлетит

Просмотрев лишь несколько учебников, по которым учатся дети в российских школах, получаем вполне определенную картину. Получается, что российских школьников толком не учат ни устройству космоса, ни родной планеты, ни бизнеса. Подрастающее поколение просто не будет иметь достаточных знаний ни в одной сфере.

На протяжении 30 лет после первого полета в космос каждый советский мальчишка мечтал стать космонавтом: Вселенная тянула к себе, авантюризма детям любой эпохи всегда не занимать, а знаний по тем временам было достаточно – стандарты советской школы были высоки. Тогда для школьников главным был процесс созидания, творчества.

Но одной надеждой на советское наследие, о котором говорят многие эксперты, сыт не будешь. «У нас еще есть советские заделы. Но уже видно, что в правильно организованном и окрыленном высокой целью коммерческом предприятии более рациональная организация, чем в предприятии государственном. Вопросы решаются быстрее и проще – и даже космос ближе», – подчеркивает Игорь Маринин, главный редактор журнала «Новости космонавтики».







Одной надеждой на советское наследие, о котором говорят многие эксперты, сыт не будешь.Фото: ВИКТОР ГУСЕЙНОВ

Налицо тенденция – гуманитариев становится больше, технарей, которыми Россия всегда славилась, – инженеров, физиков, химиков – меньше. И стоит оговориться, что потеря интереса подрастающим поколением к инженерному творчеству – не общемировой тренд, он исключительно российский.

В том, что у сегодняшних школьников полностью отсутствует интерес к научно- техническому творчеству, во многом виноваты такие учебники, как упомянутые выше.

И стоит задуматься об этом сейчас. Иначе сверхтяжелая в 2028 не взлетит.

КСТАТИ

Наш космос

Первым человеком, совершившим полет в космическое пространство, был наш соотечественник Юрий Гагарин. После него в космосе уже побывало 554 землянина. Это были и российские космонавты, и американские астронавты, и китайские тайконавты.

Первым человеком, совершившим выход в открытый космос, также был наш соотечественник Алексей Леонов. После него выход в открытый космос совершили 213 человек.

Дольше всех – 78 часов и 48 минут – в открытом космосе провел советский космонавт Анатолий Соловьев.

4 космодрома из 25 действующих во всем мире предназначены для пилотируемых полетов.

С 1961 по 2017 год совершено 334 пилотируемых старта. За 56 лет Россия лишь дважды не совершала стартов – в 1966 и 1972 годах. За все время существования космической программы США суммарно не производили стартов 16 раз.

За все время космических полетов было потеряно 4 корабля – трагически погибли два советских космических экипажа и два американских.

В космосе уже побывало 7 непрофессиональных космонавтов – так называемых «космических туристов».

Смотрите Методическое пособие к учебнику В.М. Чаругина «Астрономия 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень» (2018 г.) в формате pdf