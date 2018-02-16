Врачи нашли новое подтверждение заразности болезни Альцгеймера. Белки-прионы, вызывающие заболевание, могут передаваться в ходе обычных нейрохирургических операций, пишет портал "Москва 24".



"Хирургам стоит радикально поменять то, как стерилизуются инструменты после подобных операций", — заявил Себастьян Бранднер из университетского колледжа Лондона.



Согласно статье, опубликованной в журнале Acta Neuropathologica, прионы представляют собой "клубки" спутанных белковых молекул, которые накапливаются в нервных клетках больных людей. Они способны стимулировать появление бляшек бета-амилоида в нейронах здоровых людей при попадании в их кровь и мозг.



В ходе исследований медики нашли несколько случаев, когда больные "заразились" клубками бета-амилоида в результате контакта с хирургическими инструментами.



Ранее сообщалось, что ученые Курчатовского института разрабатывают методику раннего выявления болезни Альцгеймера по анализу крови.



На сегодняшний день этим недугом в России страдает более 1,5 миллиона человек. Причем чаще всего выявляют болезнь на такой стадии, когда остановить или замедлить ее развитие нельзя. А ранняя диагностика позволит пациентам быстрее начать лечение и тем самым максимально отсрочить наступление слабоумия.



По новой методике уже успешно обследовано более сотни пациентов с начальной стадией болезни Альцгеймера. Исследования продолжаются, однако, чтобы применить результаты в клинической практике, уйдет еще несколько лет.