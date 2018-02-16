В Госдуме заявили о соблюдении прав жильцов при заселении по программе реновации

В Госдуме заявили, что права москвичей при заселении первого дома по программе реновации соблюдены. Об этом сообщил заместитель председателя Государственной думы, руководитель рабочей группы при ГД по защите прав и интересов жителей при реализации программы реновации Петр Толстой. Такое заявление он сделал во время инспекции стартового дома по программе реновации на Парковой улице, пишет портал "Москва 24".



"Процесс четко организован, люди получают, осматривают квартиры и останавливают свой выбор на новом жилье, где общая площадь больше, чем в тех квартирах, из которых они выезжают. То есть завтра можно перевозить вещи", – сказал он.



Толстой добавил, что люди переезжают в комфортабельные современные квартиры, в которых выполнена отделка.



Так же он подчеркнул, что процедура переселения москвичей в новое жилье должна быть прозрачной.



Для переселения москвичей в этом году введут в эксплуатацию больше 30 домов. В 24 из них завершают отделку помещений. Еще семь новых зданий будут готовы к заселению в течение года. До 2020-го в эксплуатацию планируют ввести почти 60 жилых домов, чтобы расселить жильцов 500 старых зданий.