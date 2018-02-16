В Челябинске вновь заработает клуб Rock&Blues

В каждом уважающем себя городе должен быть музыкальный клуб. А в каждом уважающем себя городе-миллионнике должен быть не один музыкальный клуб. Так как город Че себя уважает, в нём не один музыкальный клуб. Их много. Но мы обратим внимание на небезызвестный Rock&Blues берущий своё начало у не менее небезызвестного TaxiBlues.

Возникший в не совсем далекие девяностые, он стал культовым местом обитания челябинских рок-групп, пытавшихся встать на крыло. Шли годы, менялись музыкальные форматы, но тусовка «у теплотеха» оставалась верной себе. От летнего кафе, филиала TaxiBlues отделился и стал самостоятельно функционировать Rock&Blues. «Летним вечером или зимою мы часто приходим сюда…» так поётся в песне Rock&Blues группы Трамвай.

Клуб функционировал во все времена года в любое время суток. Поначалу позиционировавший себя как байк пост, Rock&Blues собирал множество людей в коже с мотоциклетной символикой. Заехать пообщаться, попить пива, назначить деловую встречу было для них естественно - традиционным делом. Постепенно музыканты, играющие фоном для завсегдатаев, заставили обращать на себя все больше внимания и контингент поменялся. С этого момента Rock&Blues стал тем Rock&Blues’ом, который мы знаем и любим.

Взявшие в свои руки штурвал этого музыкального баркаса, неутомимые и бесстрашные энтузиасты рок-движения Че группа «Вот» в лице Михаила Ишукова, Дмитрия Драгунова и Дмитрия Алферова уверенно повели судно Rock&Blues через жизненное море к новым рок-горизонтам. Здесь вполне могли случайно встретиться неоперившийся юнец с китайской гитарой, купленной дедушкой за пятерки в четверти и легенда нашего города, заслуженный артист РФ Валерий Ярушин, лидер группы «Томас» Александр Самойленко за бокалом пива мог давать ценные жизненные советы восходящим челябинским рок-звездам.

Жизнь в Rock&Blues’е кипела в буквальном смысле этого слова. Посиделки - вот слово, которое наиболее точно описывает атмосферу, которая царила там в то время. Формат не имел значения. В основном творческие люди, играющие авторскую музыку. Двери были открыты для всех. Звали выступать даже известные в городе кавер-группы, но отсутствие гонорара ребят не вдохновляло и они, как правило, проходили мимо. Несмотря на это, популярность Rock&Blues’а росла, он нашел своих фанатов и почитателей. Система «свободного микрофона по будним дням» нивелировала разницу, к примеру, между клерком и директором крупной фирмы, когда они, слившись в творческом экстазе, выдавали на гора Strangers in the night Френка Синатры, а посетители, нестройно подпевая и помахивая пивными кружками в такт, дополняли картину всеобщего мира во всем мире.

Rock&Blues’овское сообщество никогда не оставалось безучастным к происходящему снаружи. События на Украине лишь одна из тем, которая им была воспринята настолько близко к сердцу, что несколько лет концерты группы «Трамвай» заканчивались совместным исполнением песни «Барак Обама», а в январе 2017 года группа «Флэш» при поддержке в Rock&Blues’овских резидентов и друзей клуба провела флэшмоб, призванный объединить братские народы. На челябинском вокзале спели песню « У черного моря».

В начале 2017 года Rock&Blues покинул родные стены и был вынужден искать новое место дислокации. До настоящего времени поиски, к сожалению, не увенчались успехом. Было предложено много вариантов, которые не совсем устраивали Rock&Blues’овский актив. Перед новым годом было проведено «Большое собрание», на котором решили- постановили: Rock&Blues’у быть! В связи с этим был разработан план мероприятий на 2018 год, включающий в себя выездные сессии Rock&Blues в городе Челябинске на различных площадках, а также (самое главное) концерты в городах области.

19 февраля состоится первая и очень важная выездная сессия Rock&Blues в малом зале ДК ЖД в 19.00. Это событие будет вехой в нашей истории. Мы не хотим потерять то, что создано музыкантами и слушателями совместно, а именно гармонию понимания друг друга, гармонию творчества и понимания этого творчества, в конце концов, понимание гармонии мира.

Каждый из нас, родившихся в этом городе, верит в этот город, верит в наш город. Мы вместе можем сделать его лучше. После годичного молчания Rock&Blues выходит из тени. Rock&Blues возвращается! Rock&Blues жив!