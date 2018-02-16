Известный ресторатор провел мастер-класс по выпечке блинов в штабе Путина

Известный российский ресторатор Аркадий Новиков в пятницу, 16 февраля, провел мастер-класс по выпеканию блинов в избирательном штабе одного из кандидатов на пост президента РФ Владимира Путина.

По словам Новикова, ему впервые пришлось готовить это масленичное угощение перед таким большим количеством зрителей. Ресторатор раскрыл волонтерам свои ключевые секреты и рассказал, что надо сделать для того, чтобы блины получились по-настоящему вкусными, передает РИА "Новости".

Впоследствии пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов сообщил, что в общей сложности Аркадию и волонтерам удалось испечь 2018 блинов.