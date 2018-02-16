Челябинск ждёт VI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»

С 29 марта по 9 апреля в Челябинске пройдёт VI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat». По традиции этот крупный культурный проект объединит разные направления искусства и музыки, пройдёт на нескольких концертных площадках.

По словам организаторов, в 2018 году «Весенний beat» будет направлен на самую широкую зрительскую аудиторию, его программу наполнят разнообразные мероприятия развлекательного и просветительского характера для взрослых и детей. Объединяющей идеей и темой всех событий фестиваля станет музыка 60-70-х годов ХХ века: рок, блюз, эстрада, джаз.

В программе фестиваля «Весенний beat»-2018: «Весенний beat-бал» для представителей челябинских СМИ (с участием группы «Резиновый дедушка»), «Весенняя beat-ва детских хоров» (с участием детских хоровых коллективов г. Челябинска и Челябинской области), ночь «битловского» кино, поэтический баттл «Весенние beat’ники» (с участием челябинских поэтов и группы «Друзья брата жениха»), мастер-классы певицы Рене Мари, джаз-трио Алекса Нахимовского и группы «Della Mae» (все – США), творческая встреча певца и гитариста Тимо Гросса (Германия), джем-сейшны.

Центральным событием фестиваля станет праздничный гала-концерт, который состоится 8 апреля в Концертном зале имени Прокофьева. Гости фестиваля – знаменитые зарубежные и российские исполнители: звёзды американского джаза певица Рене Мари и трио Алекса Нахимовского (США), немецкий блюзовый певец и гитарист Тимо Гросс (Германия), группа «Della Mae» (США), ансамбли «Ариэль», «НХА», биг-бэнд под управлением заслуженного артиста России Станислава Бережнова, автор-исполнитель Эдуард Риккер (все - Челябинск).

Впервые за шесть лет своего существования фестиваль «Весенний beat» выйдет за пределы Южного Урала: его зарубежные гости дадут концерты в Кургане и Екатеринбурге.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Управления культуры Администрации г. Челябинска, Челябинской государственной филармонии, Института Гёте в Москве и Генерального Консульства США в Екатеринбурге.

Подробнее о программе VI международного музыкального фестиваля «Весенний beat» – на его официальной странице.

Партнёры фестиваля: НПО «Урал», Южно-Уральский государственный институт искусств, Дворец пионеров и школьников, детская джазовая студия «Бэби-джаз, студия современного творчества «VivArt», кинотеатр «Знамя»

Генеральный информационный партнёр: Радиостанция «Челябинское Эхо»

Информационные партнёры:

Газеты «Вечерний Челябинск», «Южноуральская панорама», «МК-Урал»