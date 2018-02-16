Линии столичного метро могут приобрести новые названия

Участникам проекта "Активный гражданин" предстоит решить, какие названия будут носить линии метро, пишет портал "Москва 24".



Выбрать предлагается из трех вариантов. 1.Создать номерную систему (первая, вторая, третья). 2.Цветовую систему (красная, синяя, фиолетовая) или 3.Сохранить официальные названия линий – Сокольническая, Арбатско-Покровская и другие.



Сейчас на схемах столичной подземки у каждой ветки есть полное название, цветовое обозначение и порядковый номер. Эту систему используют с 1990-х годов.



Отмечается, что большинство пассажиров сейчас используют цветовые обозначения линий, однако такие названия не звучат в объявлениях на станциях и в поездах. А вот цифры более понятны для иностранцев.



Система метро состоит из 14 линий общей протяженностью 408 километров в двухпутном исчислении, без учета монорельса и МЦК. В столичном метро 207 станций, 44 из которых признаны объектами культурного наследия, а более 40 являются памятниками архитектуры.