Челябинск

//Новости

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Сад и огород

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Общество 13+

«Добрые сердца» помогут тяжелобольным детям Южного Урала

16 февраля 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

16 февраля в отеле Radisson Blu состоится V Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца», его организует фонд «Родная». Героями вечера стали три тяжелобольных ребенка Соня, Данис и Вика, которые в первую очередь получат поддержку из средств, собранных общими усилиями на мероприятии.

У 5-летней Софии Набатовой спинально-мышечная атрофия, девочка не может стоять и ходить, сидеть без поддержки, кисти рук почти не разгибаются. Чтобы облегчить жизнь маленькой Софии, постоянно испытывающей боли из-за своей болезни, нужен жесткий корсет. Он будет держать спинку девочки, не позволит искривиться позвоночнику. Такой корсет стоит от 50 до 70 тысяч рублей, но эта сумма неподъемная для мамы Софии, Ларисы. Она в одиночку воспитывает маленькую Софию и двух ее старших братьев.

Пятилетний Данис Мингазетдинов большую часть своей жизни борется с неврологическим заболеванием. Врачи уже 3,5 года не могут поставить точный диагноз. Сейчас у семьи появился шанс наконец-то узнать, чем же действительно болен малыш. Ранее исследования в Челябинске не дали никаких результатов. Генетический анализ готовы провести московские специалисты, стоимость 90 тысяч рублей. Часть затрат удастся компенсировать за счет государства, а 45 тысяч рублей семья должна оплатить самостоятельно и надеется на поддержку южноуральцев.

Третья подопечная фонда «Родная», которой очень нужна помощь южноуральцев, – Вика Халиуллина. Девочке 8 лет, она живет в Старокамышинске. У Вики слабо развит слух, врачи диагностировали тугоухость 1 степени. Девочка четыре года пользуется слуховыми аппаратами, начала полноценно слышать мир, но так и не осмелилась заговорить. Аппараты приходят в негодность и часто ломаются, пришло время их менять. Чтобы приобрести новый комплект, Халиуллиным нужно 59264 рубля.

Ключевой частью V Ежегодного благотворительного вечера «Добрые сердца» станет концерт с участием южноуральских политиков и бизнесменов. Также в сценарии вечера – благотворительный аукцион. В частности, актер Сергей Пускепалис (известнее по фильмам «Ледокол», «Битва за Севастополь», «Как я провел этим летом») передал для «Добрых сердец» барометр с автографом, а известный врач Андрей Продеус прислал для аукциона свою книгу «Доктор прописал любовь».

Генеральный спонсор мероприятия – отель Radisson blu. Официальный спонсор – сеть стоматологических клиник «ВитаСмайл». Партнеры: сеть медицинских центров косметологии «Jeternel», ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и компания «Окна Оптима». Beauty-партнеры – дом моды «Фортуна», школа танцев «Вероника» и салон красоты «Апрель». Типография проекта – Челябинский Дом печати.

Добавим, на прошлом благотворительном вечере «Добрые сердца» в помощь тяжелобольным детям было собрано 727800 рублей. Благодаря этой сумме в течение года фонд «Родная» оказал помощь 29-ти семьям. Прием пожертвований в помощь тяжелобольным малышам ведется на короткий номер 7522. В СМС-сообщении нужно указать слово Родная и через пробел сумму перечисления, например «Родная 100». Акцию поддерживают абоненты МТС, Билайн, Мегафон, ТЕЛЕ2 и Yota.

Информационный партнёр вечера – медиахолдинг «Гранада Пресс»

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

Магомед Толбоев о главном виновнике гибели АН-148

Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

В Челябинске вновь заработает клуб Rock&Blues 15:21

В каждом уважающем себя городе должен быть музыкальный клуб. А в каждом уважающем себя городе-миллионнике должен быть не один музыкальный клуб. Так как город Че себя уважает, в нём не один музыкальный клуб. Их много. Но мы обратим внимание на небезызвестный Rock&Blues берущий своё начало у не менее небезызвестного TaxiBlues. >>

РМК подвела итоги работы по развитию Карабаша за год 15:19

Сегодня, 16 февраля, на всероссийском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи, РМК подвела итоги работы за минувший год. Напомним, что именно здесь год назад компания заключила соглашение о развитии этого города. >>

Челябинск ждёт VI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat» 15:19

С 29 марта по 9 апреля в Челябинске пройдёт VI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat». По традиции этот крупный культурный проект объединит разные направления искусства и музыки, пройдёт на нескольких концертных площадках. >>

«Территория бизнеса» стала призёром на всероссийском конкурсе 15:18

Челябинский проект «Территория Бизнеса» стал призером всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития России. Конкурс проводился Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ). >>

«Добрые сердца» помогут тяжелобольным детям Южного Урала 15:18

16 февраля в отеле Radisson Blu состоится V Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца», его организует фонд «Родная». Героями вечера стали три тяжелобольных ребенка Соня, Данис и Вика, которые в первую очередь получат поддержку из средств, собранных общими усилиями на мероприятии. >>
РМК поделилась опытом повышения эффективности соцпрограмм

РМК поделилась опытом повышения эффективности соцпрограмм 13:29

Русская медная компания на примере Карабаша поделилась опытом повышения эффективности социальных программ. Об этом сотрудники компании рассказали в рамках проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума. >>


РМК представила передовой проект ликвидации экологического ущерба

РМК представила передовой проект ликвидации экологического ущерба 13:29

На проходящем в эти дни в Сочи Всероссийском инвестфоруме Русская медная компания представила свой передовой проект ликвидации накопленного экологического ущерба. Эксперты компании предложили направлять хвосты производства от будущего Томинского ГОКа для запечатывания самой большой ямы Европы - Коркинского угольного разреза. >>
В поселке Новосинеглазово отремонтируют Дворец культуры

В поселке Новосинеглазово отремонтируют Дворец культуры 15.02 15:48

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко помог найти средства на модернизацию в поселке Новосинеглазово местного Дворца культуры. На эти цели из бюджета региона направят 10 миллионов рублей. >>
Южноуральские тайбоксеры ведут активную подготовку к боям в клетке

Южноуральские тайбоксеры ведут активную подготовку к боям в клетке 15.02 15:47

24 февраля арена «Трактор» в Челябинске примет две дюжины бойцов, которые сразятся в клетке. На шоу приглашен Майк Тайсон. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
В РМК первым вице-президентом стал Олег Сиенко

В РМК первым вице-президентом стал Олег Сиенко 15.02 13:51

В РМК сменился один из руководителей, который напрямую отвечает за связи с федеральным правительством. Вице-президентом компании стал бывший гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко. >>

О чем РМК расскажет на инвестфоруме в Сочи? 14.02 17:46

В эти дни, 15 и 16 февраля, в Сочи пройдет Всероссийский инвестфорум. Русская медная компания представит на нем собственный положительный опыт реализации социальных программ и бережного отношения к окружающей среде. >>
Вип-персоны выступят на благотворительном вечере «Добрые сердца»

Вип-персоны выступят на благотворительном вечере «Добрые сердца» 14.02 15:31

V Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца» в поддержку тяжелобольных детей пройдет 16 февраля в отеле Radisson blu. Ключевой частью мероприятия станет концерт с участием южноуральских политиков и бизнесменов. Организаторы, фонд «Родная», уже анонсировал четыре концертных номера. >>
Жители поселка Роза поблагодарили Анатолия Литовченко за помощь

Жители поселка Роза поблагодарили Анатолия Литовченко за помощь 13.02 16:40

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко получил коллективное обращение от жителей поселка Роза. По их словам, уже много лет он пытаются бороться с шумом и драками, которые происходят в местном кафе-баре «Бейлиз». Парламентарий вмешался в ситуацию и помог закрыть злачное место. >>

Кого в Челябинске бесплатно угостили пряниками? 13.02 15:10

В международный день пирожных в Челябинске прошла необычная акция. В этот день детей с ограниченными возможностями здоровья в кинотеатре «Знамя» угощали пряниками. Организаторам этого непривычного мероприятия выступила Челябинская областная общественная организация помощи детям «Открытое сердце». >>

Работа налоговой полиции не помешала вести бизнес в регионах 13.02 08:40

В Санкт- Петербурге подвели итоги работы налоговой полиции за минувший год. Оказалось, что объемы нарушений налогового законодательства в 2017 году стали почти на треть ниже, чем в позапрошлом году – 133 против 166. При этом размеры налогов не помешали вести предпринимательскую деятельность. >>

//Новости ADWILE

Юные хоккеисты побывали в гостях у «Трактора»

Юные хоккеисты побывали в гостях у «Трактора» 12.02 16:41

В олимпийскую паузу ХК «Трактор» продолжает радовать своих болельщиков интересными мероприятиями. Традиционную экскурсию «Трактор Day» в этот раз посетили юные хоккеисты спортивной школы «Сигнал». >>
В Челябинске начался конкурс на лучшую экономическую концепцию

В Челябинске начался конкурс на лучшую экономическую концепцию 12.02 13:21

В столице Южного Урала стартовал молодежный конкурс на лучший стратегический экономический проект. Состязание проводится в рамках единого экономического пространства Центральной Азии. >>

Коркинский разрез будет ликвидирован в четыре этапа 11.02 21:31

На минувшей неделе в рамках круглого стола, который прошел в Общественной палате региона, РМК представила подробный проект рекультивации Коркинского угольного разреза. Это позволит максимально эффективно и безопасно одну из главных экологических проблем региона. >>

РМК отказалась от гидрометаллургии и хвостохранилища на Томинском ГОКе 09.02 15:14

Сегодня, 9 февраля, на круглом столе в Общественной палате Южного Урала вице-президент по правовым вопросам, корпоративным отношениям и спецпроектам РМК Олег Медведев рассказал о том, что РМК возвращает 900 гектаров земли государству и отказывается от гидрометаллургии. >>
Майк Тайсон приедет зрителем на бои в клетке в Челябинск и проведет тренировки

Майк Тайсон приедет зрителем на бои в клетке в Челябинск и проведет тренировки 09.02 14:49

Известный во всем мире боксер Майк Тайсон приедет 24 февраля в столицу Южного Урала. Его пригласила компания «РМК Боксинг Промоушен» в качестве почетного гостя на состязание двенадцати пар лучших бойцов в клетке. Мероприятие проходит при поддержке губернатора региона Бориса Дубровского. >>

Южноуральцам предлагают обсудить строительство двух цехов Томинского ГОКа 09.02 14:13

Цех по производству и цех по транспортировке закладочного материала планируют построить на территории Томинского горно-обогатительного комбината. Специалисты РМК приглашают южноуральцев принять участие в общественном обсуждении предварительного варианта оценки воздействия на окружающую среду этих зданий. >>

//Новости партнеров

Новая волна команды «Трактор»

Новая волна команды «Трактор» 09.02 13:52

Какие эмоции испытал Марсель Шолохов от первого гола в КХЛ и как разозлить стокилограммового соперника. Продолжаем знакомство с молодыми игроками челябинского «Трактора», с теми, кто будет определять его игру в ближайшее время. >>
Анатолий Литовченко: россиянам разрешат собирать валежник

Анатолий Литовченко: россиянам разрешат собирать валежник 08.02 17:16

Жителям России разрешат беспрепятственно собирать сухие ветки деревьев и кустов в лесу. Это не только поможет в хозяйстве тысяч жителей, но и способствует санитарной и пожарной очистке лесных массивов. >>
В Челябинске состоится форум «Будущее маркетинга и PR»

В Челябинске состоится форум «Будущее маркетинга и PR» 08.02 13:08

С каждым годом становится все сложнее успевать за изменениями в маркетинге. Центр событий Web2win приглашает на II ежегодный форум для бизнеса «Будущее маркетинга и PR», который состоится 15 февраля в бизнес-отеле «Парк-Сити». >>
Стань знаменитым – придумай памятник челябинскому метеориту!

Стань знаменитым – придумай памятник челябинскому метеориту! 08.02 13:08

Парк - отель «Юность» планирует установить скульптурную композицию к пятилетию падения небесного тела в озеро Чебаркуль. >>
Актер и педиатр передали лоты для благотворительного аукциона в Челябинске

Актер и педиатр передали лоты для благотворительного аукциона в Челябинске 07.02 18:23

Барометр и книга будут разыграны на аукционе среди гостей V Ежегодного благотворительного вечера «Добрые сердца» 16 февраля в отеле Radisson blu. Организованного фондом фонд «Родная» >>
В Челябинске попробуют лучшие способы скатиться с горки

В Челябинске попробуют лучшие способы скатиться с горки 06.02 16:33

Издавна зимой горки были постоянным местом развлечения для детей и взрослых. Популярность такого развлечения, прежде всего в том, что практически не имеет возрастных ограничений и не требует специальной подготовки. Сани человек изобрел задолго до колеса. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры