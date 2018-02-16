«Добрые сердца» помогут тяжелобольным детям Южного Урала

16 февраля в отеле Radisson Blu состоится V Ежегодный благотворительный вечер «Добрые сердца», его организует фонд «Родная». Героями вечера стали три тяжелобольных ребенка Соня, Данис и Вика, которые в первую очередь получат поддержку из средств, собранных общими усилиями на мероприятии.

У 5-летней Софии Набатовой спинально-мышечная атрофия, девочка не может стоять и ходить, сидеть без поддержки, кисти рук почти не разгибаются. Чтобы облегчить жизнь маленькой Софии, постоянно испытывающей боли из-за своей болезни, нужен жесткий корсет. Он будет держать спинку девочки, не позволит искривиться позвоночнику. Такой корсет стоит от 50 до 70 тысяч рублей, но эта сумма неподъемная для мамы Софии, Ларисы. Она в одиночку воспитывает маленькую Софию и двух ее старших братьев.

Пятилетний Данис Мингазетдинов большую часть своей жизни борется с неврологическим заболеванием. Врачи уже 3,5 года не могут поставить точный диагноз. Сейчас у семьи появился шанс наконец-то узнать, чем же действительно болен малыш. Ранее исследования в Челябинске не дали никаких результатов. Генетический анализ готовы провести московские специалисты, стоимость 90 тысяч рублей. Часть затрат удастся компенсировать за счет государства, а 45 тысяч рублей семья должна оплатить самостоятельно и надеется на поддержку южноуральцев.

Третья подопечная фонда «Родная», которой очень нужна помощь южноуральцев, – Вика Халиуллина. Девочке 8 лет, она живет в Старокамышинске. У Вики слабо развит слух, врачи диагностировали тугоухость 1 степени. Девочка четыре года пользуется слуховыми аппаратами, начала полноценно слышать мир, но так и не осмелилась заговорить. Аппараты приходят в негодность и часто ломаются, пришло время их менять. Чтобы приобрести новый комплект, Халиуллиным нужно 59264 рубля.

Ключевой частью V Ежегодного благотворительного вечера «Добрые сердца» станет концерт с участием южноуральских политиков и бизнесменов. Также в сценарии вечера – благотворительный аукцион. В частности, актер Сергей Пускепалис (известнее по фильмам «Ледокол», «Битва за Севастополь», «Как я провел этим летом») передал для «Добрых сердец» барометр с автографом, а известный врач Андрей Продеус прислал для аукциона свою книгу «Доктор прописал любовь».

Генеральный спонсор мероприятия – отель Radisson blu. Официальный спонсор – сеть стоматологических клиник «ВитаСмайл». Партнеры: сеть медицинских центров косметологии «Jeternel», ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» и компания «Окна Оптима». Beauty-партнеры – дом моды «Фортуна», школа танцев «Вероника» и салон красоты «Апрель». Типография проекта – Челябинский Дом печати.

Добавим, на прошлом благотворительном вечере «Добрые сердца» в помощь тяжелобольным детям было собрано 727800 рублей. Благодаря этой сумме в течение года фонд «Родная» оказал помощь 29-ти семьям. Прием пожертвований в помощь тяжелобольным малышам ведется на короткий номер 7522. В СМС-сообщении нужно указать слово Родная и через пробел сумму перечисления, например «Родная 100». Акцию поддерживают абоненты МТС, Билайн, Мегафон, ТЕЛЕ2 и Yota.

Информационный партнёр вечера – медиахолдинг «Гранада Пресс»