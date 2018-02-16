Две тысячи валентинок отправили в метро 13 и 14 февраля

Пассажиры столичной подземки отправили две тысячи признаний в любви своим родным и близким за 13 и 14 февраля. Валентинки были доступны на стойках "Живое общение" на 13 станциях метро и пяти станциях МЦК, пишет портал "Москва 24".



Это были открытки с сердцами, которые подготовил к празднику метрополитен. На них нужно было написать адрес и индекс получателя на территории Москвы, а после положить в специальный почтовый ящик около стойки "Живое общение". Самыми активными оказались пассажиры на станциях "Комсомольская", "Курская", "Площадь Революции", "Пушкинская", рассказал заммэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.



В метро также появились романтические кольца с функцией транспортной карты "Тройка" ко Дню всех влюбленных. Керамические украшения розового и белого цветов продавали в сувенирных магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а также на стойке "Живое общение" на "Пушкинской". Ограниченную партию в 200 колец раскупили 14 февраля. По словам Максима Ликсутова, вскоре в подземку поступит дополнительная партия розовых и белых колец.

