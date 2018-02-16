У злостных нарушителей ПДД предлагается отбирать права

В МВД России предложили лишать водительских прав на срок от года до полутора лет за нарушение более трех раз в течении года одних и тех же предписаний правил дорожного движения.

При этом нарушение должен зафиксировать инспектор, данные с комплексов фиксации нарушений в автоматическом режиме учитываться не будут.

В главе Кодекса об административных правонарушениях под названием "Административные правонарушения в области дорожного движения" может появиться новая статья — "Систематическое нарушение правил эксплуатации, использования ТС и управления ТС".

Также есть предложение повысить штраф за езду без водительских удостоверений: вместо нынешней суммы до 15 000 рублей предлагается поднять потолок до 30 тысяч рублей.