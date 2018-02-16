Китай встречает Новый год по лунному календарю

Великая Китайская стена древних традиций пробита влиянием запада, но еще держится. Как сейчас китайская молодежь отмечает «лунный новый год»? Китайский новый год каждый раз приходится на разные даты западного григорианского календаря, поскольку наступает он по лунно-солнечному китайскому календарю.

Каждому году покровительствует одно из 12 животных, определенный цвет и стихия. 2018 – год Желтой Собаки, стихия земля. Но каков бы ни был цвет покровителя, красный все равно остается неизменным атрибутом праздника, пишет об этом «Газета.ру».

Празднование китайского нового года длится больше недели. В этот период пустеют крупные города – все стараются разъехаться по родным провинциям, чтобы провести праздник в кругу семьи и родственников. Принято ходить по ресторанам, смотреть парады драконов и фейерверки: считается, что громкие взрывы пиротехники отпугивают злых духов.

Но только первые пару дней праздника в Китае царит затишье: затем многие устремляются в путешествия по стране или за границу. В целом современная китайская молодежь стала реже бывать у родственников, предпочитая путешествовать и присылать родным фото в соцсетях и мессенджерах, что деточка хорошо кушает. Однако красный подарочный конверт с юанями – традиционный новогодний подарок, все еще служит хорошим поводом для посещения.

Еще одна новая форма новогоднего досуга – просмотр сериалов. Например, корейский сериал «Помада цвета страсти» стал в Китае настолько популярен, что помаду такого же оттенка китаянки скупили по всему миру.

Но все же влияние западной культуры еще не смогло сломить китайскую молодежь. Остается неизменным самое главное: это не украшение дома и не изобилие блюд на праздничной столе, а сбор всем семейством. Большинство молодых китайцев не находят национальные традиции смешными или архаичными и искренне стремятся попасть домой на новогодние праздники.