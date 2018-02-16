РМК подвела итоги работы по развитию Карабаша за год

Сегодня, 16 февраля, на всероссийском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи, РМК подвела итоги работы за минувший год. Напомним, что именно здесь год назад компания заключила соглашение о развитии этого города.

За год работы РМК вложила в развитие Карабашского городского округа более 312 миллионов рублей. Это в два с половиной раза больше, чем в 2016 году. На эти средства был построен спорткомплекс «Метталург», капитально отремонтирована школа искусств, детский дом, Санаторий-профилакторий и коррекционная школа.

Отметим, что программа развития города рассчитана до 2021 года. Здесь появится ТРК, новый микрорайон малоэтажных домов и благоустроенные места отдыха. На эти цели запланировано направить в условиях софинансирования от регионального бюджета более трех миллиардов рублей.

Губернатор Южного Урала Борис Дубровский отметил, что прошедший год показал, что соглашение работает.

Это реальная история с точки зрения инвестиций РМК как социально ответственного бизнеса в территорию, где они присутствуют, - отметил глава региона. - Кроме того, РМК постоянно снижает нагрузку предприятия «Карабашмедь» на окружающую среду. Мы видим положительную динамику для жителей Карабаша и всей Челябинской области.

В свою очередь региональные власти направляют средства на строительство дорог и обновление сферы ЖКХ.

- Сейчас мы готовим проект решения давней проблемы Карабаша — организацией очистных сооружений, - уточнил Борис Дубровский. - Еще одна задача, которую мы будем решать совместно с РМК, — ликвидация накопленного в советские годы экологического ущерба, бесхозного хвостохранилища.