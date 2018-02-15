В уголовном законодательстве наметилась тенденция гуманизации мер наказания

На днях генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил на заседании коллегии, что количество заключенных в России за последние 10 лет сократилось на 285 тысяч человек. За десять лет численность граждан, находящихся в изоляции от общества, сократилась на четверть, с 887 до 602 тысяч.

По мнению генпрокурора, данная тенденция является результатом гуманизации уголовного законодательства, установления упрощенных процедур по делам о нетяжких преступлениях и принятия ряда организационных мер.

Особенности показателей снижения количества заключенных раскрыл экс-генпрокурор Валентин Степанков в беседе с НСН. «Последние несколько лет наблюдаются тенденции к снижению преступности как таковой. Однако не стоит забывать об изменении структуры преступности. Сокращаются, скажем, такие тяжкие преступления, как убийство или разбойное нападение. В тоже время происходит рост мошенничества, тут рост очень большой, но, учитывая, что мошенничество крайне разнообразно, то там не так часто применяется такая мера наказания, как арест. Кроме того, идет декриминализация ряда преступлений. Отсюда и количество арестантов сократилось», — объяснил эксперт.

Экс-генпрокурор отметил появление новых видов преступлений, которые ранее не входили в уголовный кодекс, а также он рассказал о ранее не использовавшихся мерах наказания.

«Появился новый вид преступления, которого раньше не было. Я говорю о лишении свободы лиц, задержанных повторно за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Надо понимать, что в уголовном кодексе действуют и новые виды наказаний. Это, например, принудительные работы, которые раньше не использовались. В целом тенденция имеет положительный характер».

Также Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что в 2017 году в России предотвращено 24 теракта, а количество террористических преступлений в России в 2017 году сократилось на 16%.

Как пишет «Подмосковье сегодня» операторы региональной системы экстренного реагирования «Система-112» на данный момент приняли и обработали более 21 миллиона вызовов, треть которых – своевременные выезды нарядов полиции.