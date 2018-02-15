Патриарх Кирилл призвал девушек рожать

Крепкая семья должна стать идеалом для подрастающего поколения, сказал сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Сретения Господня и День православной молодежи.

Патриарх отметил в ходе проповеди в Храме Христа Спасителя, что это "особенный идеал для девушек, которые должны ясно сознавать, что создание семьи, рождение детей, их воцерковление, воспитание является Богом определенной для них миссией, выше которой нет ничего".

Патриарх призвал всех священнослужителей активнее работать с подрастающим поколением, создавать для них новые возможности и развивать таланты.

Ежегодно 15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. Напомним, что согласно очень давней традиции, данный праздник назначен на сороковой день после Рождества Христова.