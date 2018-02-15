В Крыму провели рейд по выявлению таксистов-нелегалов

В Феодосии налоговики вместе с госавтоинспекцией провели рейд по выявлению нелегальных таксистов. По данным правоохранителей, сейчас в Крыму нарушает закон примерно треть перевозчиков, а в курортный сезон эта цифра еще увеличивается, сообщает Общественное Телевидение России.

Налоговики садятся в такси для проведения контрольной закупки. Маршрут поездки прокладывается к месту, где машину уже ждут сотрудники ГИБДД.

У водителя должен быть трудовой договор или документы, подтверждающие его статус предпринимателя. Также таксист должен иметь разрешение на перевозку пассажиров. После оплаты проезда водитель обязан выдать пассажиру квитанцию.

Антон Костенко Начальник отдела оперативного контроля межрайонной инспекции ФНС России №4 по Республике Крым: "20-25% осуществляют деятельность без государственной регистрации, перевозчики... есть соблазн подзаработать денег, не оформляя разрешительных документов и не оплачивая деньги в бюджет".

Отсутствие необходимых документов водители объясняют нехваткой денег. Инвалид второй группы Александр Калинин работает в такси, имея при себе лишь водительские права. Говорит пенсии в десять тысяч хватает только на лекарства и оплату коммуналки.







Александр Калинин, таксист: "Покупал лекарства, то, что мне выписали, то, что мне положено пить на 3700! Коммунальные я плачу 6200, и расскажите, на что мне семью кормить? Я пошёл в центр занятости, мне сказали: а куда вас инвалидов второй группы? кто возьмет..."

Александру придётся заплатить от 500 до 2000 рублей штрафа. Водителям, которые имеют все документы, но не выдают квитанции, грозит штраф 10 тысяч рублей, в отношении компании-перевозчика - 30 тысяч рублей.

Инспекции налоговой службы проводят проверки таксистов во всех крупных городах Крыма один-два раза в месяц. Летом во время курортного сезона, количество рейдов увеличивается вдвое. Налоговики говорят, что с каждым годом нарушителей становится меньше.