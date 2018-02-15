Западные СМИ назвали самое страшное и разрушительное российское оружие

Британские СМИ сообщили, что Россия испытывает новые самолеты, которые «способны уничтожить всю Европу». «Аргументы недели» вспомнили, какие образцы отечественного оружия вызывали страх у западной прессы ранее.

Новая российская противоракета – сила, с которой не стоит тягаться

Некоторое время назад министерство обороны РФ опубликовало на своем YouTube-канале видео пуска модернизированной ракеты системы противоракетной обороны. Ролик впечатлил многие иностранные издания. Так, портал News.com.au отметил, что Москва продемонстрировала силу, с которой не стоит тягаться.

Сайт привел высказывания экспертов, полагающих, что проведенные испытания сильно озадачили западных военных и политиков. По мнению специалистов, появление у России таких мощных ракет делает удар по ней со стороны США и НАТО «неправдоподобным».

Оружие пострашнее ядерной бомбы

Самым разрушительным оружием считается ядерное, однако у России в обозримом будущем появится кое-что пострашнее. Об этом осенью прошлого года сообщил своим читателям британский таблоид Daily Star.

В материале, опубликованном на страницах газеты, рассказывается, что РФ создает новое радиоэлектронное оружие, которое может выводить из строя целые армии. Самой перспективной разработкой журналисты признали электромагнитную ракету «Алабуга». Она способна обезвреживать ракетные боеголовки, системы связи и взрывать артиллерийские снаряды внутри орудийной башни.

«Адский» огнемет «Солнцепек»

В январе стало известно о том, что российская армия испытала на территории Сирии обновленную версию тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек». Это событие не обошел своим вниманием немецкий журнал Stern. Издание назвало данную систему «адской пушкой», которая не имеет аналогов в мире.

В отличие от других огнеметов, «Солнцепек» стреляет термобарическими ракетами. Их применение приводит к мощному взрыву с вакуумным эффектом. От него невозможно спастись даже в подземных сооружениях.

«Терминатор» Федор

Созданного по заданию МЧС робота Федора, в отличие от вышеупомянутых изделий российского оборонно-промышленного комплекса, не планируется использовать в военных целях. Это не мешает западным СМИ стращать общественность грядущим «восстанием машин».

Британская газета The Sun назвала Федора «пугающим интеллектуальным киборгом». Сайт Newshub, в свою очередь, отметил, что российский робот похож на голливудского Терминатора, не знающую жалости машину для убийства.

Подобные характеристики появились в прессе после публикации кадров, на которых Федор стреляет из пистолетов с двух рук. Таким образом андроид, который через несколько лет отправится в космос, развивает мелкую моторику, объяснили в правительстве РФ.