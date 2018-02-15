В поселке Новосинеглазово отремонтируют Дворец культуры

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко помог найти средства на модернизацию в поселке Новосинеглазово местного Дворца культуры. На эти цели из бюджета региона направят 10 миллионов рублей.

Все работы сделают по самым современным стандартам. в итоге для 15-тысячного поселка откроется театр и Кинозал. здесь же будут заниматься взрослые и дети в 30 кружках.

Как уточнил парламентарий, после пожара в ремонте прежде всего нуждался актовый зал. Однако во всем ДК требуется полная замена коммуникаций и систем. Скоро здесь появится сцена, кулисы, свет и звук, а главное – кинозал на 475 мест.

Директор Дворца культуры Сергей Смолькин отметил, что проектно-сметная документация подготовлена и сейчас проходит госэкспертизу.