МВД спрашивает граждан о своей работе
15 февраля 2018, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]
Эффективная работа полиции возможна только при тесном взаимодействии населения и правоохранительных органов. Это реально лишь при наличии качественной обратной связи. И сегодня на страницах argumenti.ru МВД проводит опрос, результаты которого помогут улучшить работу полиции в конкретном районе, на конкретной улице. Каждый гражданин должен чувствовать себя в абсолютной безопасности!
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