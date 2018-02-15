МВД спрашивает граждан о своей работе

Эффективная работа полиции возможна только при тесном взаимодействии населения и правоохранительных органов. Это реально лишь при наличии качественной обратной связи. И сегодня на страницах argumenti.ru МВД проводит опрос, результаты которого помогут улучшить работу полиции в конкретном районе, на конкретной улице. Каждый гражданин должен чувствовать себя в абсолютной безопасности!

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