Дворкович рассказал об авиасообщении с Египтом

Открыть авиасообщение из России в курортные города Египта пока нет возможности. Об этом рассказал в кулуарах инвестиционного форума в Сочи вице-премьер России Аркадий Дворкович.

По его словам, накануне с соответствующим вопросом к нему обратился в Кувейте замглавы МИД Египта. "Я сказал, что пока нет такой возможности", - цитирует Дворковича ТАСС. При этом он отметил, что возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром в 20-х числах февраля очень вероятно.

Росавиация, как отметил глава Минтранса Максим Соколов, может выдать в ближайшие дни техразрешение авиакомпаниям на полеты в Каир, а авиакомпании уже могут начать продажу авиабилетов в Каир.

В конце января Аркадий Дворкович заявил о том, что соглашение по авиабезопасности между Россией и Египтом подготовлено и направлено на подписание египетским властям. По мнению Дворковича, Каир готов подписать документ.