Украина готовит 25-дневную победную операцию на Донбассе

За 5–7 дней до начала наступления Киев планирует организовать атаки на штабы, узлы связи, склады боеприпасов и имущества, основные транспортные коммуникации и объекты транспорта и органы власти ДНР и ЛНР. Обвинить во всём планируется «террористов» из республик, которые, как обычно, «сами себя взрывают и обстреливают». Уже в этом пункте план выглядит несбыточным.



Впрочем, военнные признают, что украинцы диверсии устраивать могут, опыт имеется. Но масштабные скоординированные операции – нет. За срок до 15 суток украинцы планируют разгромить основные силы корпусов и местами выйти к границе с Россией. А ещё за 10 суток завершить операцию, передав тыловые районы карателям.



При такой большой продолжительности «молниеносной» операции Россия вряд ли будет месяц сидеть и смотреть, как убивают мирное население. Не для этого Москва оказывала помощь республикам. Так что при самых лучших для ВСУ раскладах реакция Москвы последует через несколько суток.



И всё же надо понимать, что новое обострение весьма вероятно, причём в течение этого или следующего года. Причин тому множество. И то, что Киев не сможет до бесконечности поддерживать боеспособность ВСУ – запасы восстанавливаемого старья подошли к концу, денег на закупки нового вооружения нет. И очевидное желание США как можно сильнее насолить Кремлю под самые выборы. Гибель русских на Донбассе, по мнению Вашингтона, была бы удачным ходом.



У Киева тоже есть свои резоны повоевать серьёзно в будущем году. Рейтинг Порошенко сейчас таков, что переизбраться ему не поможет даже агрессивная медийная кампания. А вот настоящий победитель Донбасса и собиратель земель украинских переизберётся легко. Ну а если не выгорит, то можно убежать на Запад – с Лондону, как известно, выдачи нет.



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