Специалисты выяснили, как на самом деле выглядел святой Валентин

С помощью 3D-сканирования черепа, который, хранится в римской базилике Санта-Мария-ин-Космедин, специалистам удалось выяснить, как на самом деле выглядел святой Валентин, пишет портал "Москва 24".



На основе результатов бразильский дизайнер Цицеро Мораес воссоздал внешность его обладателя. Он поэтапно проработал лицевые мышцы, добавил кожу и волосы.



Судя по результатам реконструкции, он был молодым и обладал выраженно маскулинной внешностью. Хотя обычно святого Валентина представляют как пожилого мужчину.



По одной из легенд о жизни святого Валентина император Клавдий II запретил воинам жениться, чтобы те не отвлекались от службы, однако Валентин тайно венчал желающих. За это он был приговорен к смерти.



