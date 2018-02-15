Голодец рассказала, в каких регионах уровень безработицы превышает средний по РФ

Вице-премьер РФ Ольга Голодец в четверг рассказала в каких российских регионах уровень безработицы превышает средний по стране. Эти данные она предоставила в ходе Российского инвестиционного форума.

По словам Голодец, безработица в стране носит в большей мере территориальный характер, чем отраслевой. Отмечается, что самый высокий уровень социальной напряженности в данной сфере зафиксирован сейчас в Республике Ингушетия, где уровень безработицы достигает 26,9% по методике МОТ. Далее следуют Республика Тыва (19,4%) и Магаданская область (14,9%), передает РИА "Новости".

Ольга Голодец также заметила, что непростая ситуация замечена в Сахалинской области, Чечне, Еврейской автономной области, а также в Карелии.