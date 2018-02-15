Путин: за ценообразованием на услуги ЖКХ иногда стоят мошенники

Президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг, 15 февраля, довольно жестко высказался о ценообразовании на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Об этом политик заявил в рамках коллегии ГП.

По словам российского лидера, очевидно, что за установкой цен на услуги ЖКХ нередко стоят мошенники, которые выстраивают сложные схемы. Путин подчеркнул, что в случае выявления подобных моментов необходимо моментально принимать серьезные меры, передает сегодня РИА "Новости".



