Илья Пономарев: Россия не планировала присоединять Крым

Во время судебного заседания по делу против бывшего президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, экс-депутат Госдумы РФ Илья ПОНОМАРЕВ заявил, что Россия заранее не планировала присоединять Крым.

«В России точка зрения, что Крым – это русская земля, российская территория, и такие настроения были всегда. Но, тем не менее, в администрации президента никаких схем действий на эту тему заранее не готовилось», – сказал он, пишут "Аргументы недели - Крым".

Напомним, что Следком подозревает ПОНОМАРЕВА в пособничестве в растрате 750 тысяч долларов из средств инновационного фонда «Сколково». В 2015 году он уехал из России и получил разрешение на временное проживание в Украине. В июне 2016 года был лишен мандата из-за систематического неисполнения депутатских обязанностей.