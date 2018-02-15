Православные отмечают Сретение Господне: чего нельзя делать в этот праздник

Ежегодно 15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне. Напомним, что согласно очень давней традиции, данный праздник назначен на сороковой день после Рождества Христова.

Отметим, что само слово "сретение" на старославянском языке означает "встреча". По преданию, именно в этот день старец Симеон встретился с Богом, передает "Фома".

В этот праздник в ходе богослужения принято освящать свечи и воду, более того, такая вода на Руси ценилась не меньше, чем крещенская.

Есть, однако, целый ряд действий, которые православным в Сретение совершать запрещено. Церковь в эту дату не позволяет делать любую работу, кроме той, которая направлена на благо людей. Также в праздник нельзя пить спиртное, ссориться и употреблять бранные слова. Не разрешается также убираться в доме, рукодельничать и мыться. Очень важным является запрет на различные ритуалы и гадания.