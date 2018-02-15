Астрологи рассказали о влиянии «судьбоносного» затмения в феврале на жизнь людей

В ночь с 15 на 16 февраля произойдет солнечное затмение, которое астрологи назвали судьбоносным. Согласно опубликованному ими прогнозу, данное астрономические явление окажет огромное влияние на жизнь людей.

Для представителей официальной науки предстоящее затмение Солнца не представляет большого интереса. Это связано с тем, что оно будет неполным – явление смогут увидеть только жители Латинской Америки - Бразилии, Перу, Аргентины, Чили, Уругвая.

У астрологов другое мнение. Они обратили внимание на то, что событие произойдет в канун восточного Нового года. Данное обстоятельство дало предсказателям основание утверждать, что затмение станет судьбоносным для жителей Земли.









Солнечное затмение расчистит место для появления в нашей жизни новых явлений, событий, идей для экспериментов и творчества, полагают астрологи. Согласно их точке зрения, сопротивляться этому бесполезно и, более того, опасно – нарушение законов Вселенной приводит к весьма печальным последствиям.

Влияние астрономического явления будет ощущаться до конца текущей недели. В эти дни следует отказаться от заключения сделок, дорогостоящих приобретений и проведения важных встреч – как деловых, так и личных.









Астрологи советуют обращать внимание на все события, которые произойдут с Вами в данный период времени – и позитивные, и негативные. Они должны задать вектор развития жизни на ближайшие два года.

В числе возможных негативных событий предсказатели называют размолвки между близкими людьми, а также перебои в работе связи, интернет-коммуникаций, поломки гаджетов. Переживать по этому поводу не рекомендуется – таким образом из Вашей жизни уходит старое, уступая место новому.









Наибольшее влияние грядущее солнечное затмение должно оказать на представителей четырех знаков Зодиака. Это Телец, Лев, Скорпион и Водолей.

Людям, родившимся под данными знаками, следует быть особенно внимательными. Также на текущей неделе им необходимо сосредоточиться на решении давно задуманных дел и поработать на перспективу, процитировало астрологов издание «Правда.Ру».