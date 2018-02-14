Авиакомпания разрешила музыкантам брать крупные музыкальные инструменты на борт

Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила музыкантам провозить в ручной клади музыкальные инструменты большого размера. Нововведение позволит перевезти большую часть музыкальных инструментов в салоне воздушного судна, сообщили в департаменте общественных связей перевозчика.

Если ранее такая кладь ограничивалась 115 см, то теперь увеличилась до 135 см, пишет НСН. В авиакомпанию необходимо отправить соответствующий запрос не позднее, чем за 36 часов до вылета. Нововведение вступает в силу с 15 февраля 2018 года. Такие правила соответствуют лучшим мировым практикам ведущих авиаперевозчиков, отметили в «Аэрофлоте».