В Краснодаре почти 200 тысяч человек остались без света из-за аварии‍ на ТЭЦ

В Краснодаре почти 200 тысяч человек оставались без электричества из-за аварии на ТЭЦ, пишет портал "Москва 24".



"Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей (около 198 тысяч человек) и предприятий промышленности в Краснодаре и прилегающих районах", – говорится в сообщении на сайте Минэнерго РФ.

Отмечается, что сейчас специалисты продолжают вести восстановительные работы. К настоящему моменту без света остаются около 37 тысяч абонентов.



До полного завершения аварийно-восстановительных работ ситуация находится на особом контроле министерства энергетики России.



