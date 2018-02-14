В Краснодаре почти 200 тысяч человек остались без света из-за аварии на ТЭЦ
14 февраля 2018, 19:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Краснодаре почти 200 тысяч человек оставались без электричества из-за аварии на ТЭЦ, пишет портал "Москва 24".
"Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей (около 198 тысяч человек) и предприятий промышленности в Краснодаре и прилегающих районах", – говорится в сообщении на сайте Минэнерго РФ.
Отмечается, что сейчас специалисты продолжают вести восстановительные работы. К настоящему моменту без света остаются около 37 тысяч абонентов.
До полного завершения аварийно-восстановительных работ ситуация находится на особом контроле министерства энергетики России.