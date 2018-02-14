Более 30 домов будут готовы в этом году для переселенцев по реновации

В Москве в этом году начнется переселение по программе реновации жилья в 31 дом, 24 из которых уже сданы, сообщил замглавы департамента градостроительной политики Москвы Андрей Валуй.

Массового начала переселения в текущем году не ожидается. Валуй также сообщил, что после завершения строительства стартовых жилых домов, по ориентировочным расчётам, планируется переселить более 500 домов, - это более 40 тысяч квартир и 117 тысяч жителей.

"Работа по подбору дополнительных стартовых площадок продолжается. Сейчас есть порядка 10 районов, в которых достаточно сложная ситуация со стартовыми площадками", — заявил чиновник, передает РИА Новости. Сейчас речь идет о следующих районах: Замоскворечье, Арбат, Тверской, Сокол и Аэропорт.

Ранее в Москве началось заселение первого дома на 5-й Парковой улице, д. 62Б в Восточном округе по программе реновации жилья. Опубликована видеозапись новых квартир для переселенцев из хрущевок.