О чем РМК расскажет на инвестфоруме в Сочи?
14 февраля 2018, 17:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В эти дни, 15 и 16 февраля, в Сочи пройдет Всероссийский инвестфорум. Русская медная компания представит на нем собственный положительный опыт реализации социальных программ и бережного отношения к окружающей среде.
Напомним, что в прошлом году на аналогичном форуме было достигнуто соглашение о развитии Карабашского городского округа. на эти цели до 2021 года будет направлено более трех миллиардов рублей. активная работа в этом направлении уже началась.
А в этом году эксперты РМК поделятся собственными наработками по ликвидации ранее нанесенного экологического ущерба, развитии промышленных моногородов и реализации социальных программ.