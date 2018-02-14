О чем РМК расскажет на инвестфоруме в Сочи?

В эти дни, 15 и 16 февраля, в Сочи пройдет Всероссийский инвестфорум. Русская медная компания представит на нем собственный положительный опыт реализации социальных программ и бережного отношения к окружающей среде.

Напомним, что в прошлом году на аналогичном форуме было достигнуто соглашение о развитии Карабашского городского округа. на эти цели до 2021 года будет направлено более трех миллиардов рублей. активная работа в этом направлении уже началась.

А в этом году эксперты РМК поделятся собственными наработками по ликвидации ранее нанесенного экологического ущерба, развитии промышленных моногородов и реализации социальных программ.