Для тех, кто отчаялся встретить свою любовь, работают православные клубы

В День Святого Валентина все одинокие сердца хотят найти свою вторую половинку. Оказывается, в Москве действуют молодежные православные клубы знакомств, где мужчины хотят найти девственниц, а женщины рады любому знаку внимания со стороны представителей сильного пола.

Один из таких клубов – при храме Успения Пресвятой Богородицы. Каждый воскресный вечер там собираются москвичи от 25 до 40 лет, служат молебен перед чудотворной иконой Петра и Февронии, а затем знакомятся друг с другом и беседуют во время чаепития. Чаще всего на подобном мероприятии собираются около 300 человек.

После «банкета» для молодежи устраивают спортивные мероприятия, а если погода позволяет, то прогулки по Москве. Впрочем, многие участники клуба предпочитают после встречи просто отправиться в бар и выпить.