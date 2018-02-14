Главное, сердцем не стареть!

Во всех развитых странах средняя продолжительность жизни неуклонно растёт. Не стала исключением из этого правила и Россия, а в частности Москва. Согласно официальным данным за последние 7 лет средняя ожидаемая продолжительность жизни жителя столицы выросла на три года и превысила возраст 77 лет. Отсюда справедливый вопрос, а что делают городские власти, чтобы пожилые москвичи после выхода на пенсию продолжали вести активную и здоровую жизнь, чтобы преклонный возраст было в радость, а не тягость?

Так, в рамках заседания президиума правительства Москвы, мэр города Сергей Собянин заявил о том, что стартовал пилотный проект по активному долголетию:

«Мы начинаем с пилотного проекта, в результате которого должна быть составлена полномасштабная программа. Надеюсь, что наши центры социального обслуживания уже в марте начнут работу по приему первых заявлений от граждан для того, чтобы понять и масштаб задачи, и все пожелания, которые высказывают пожилые люди, и начинать формировать уже реальные группы для занятий», – отметил С. Собянин.

Что важно, он подчеркнул, что внимание к пожилым не должно быть формальным:

«Конечно, нужен системный контроль, нужна поддержка общественности, постоянный мониторинг этого проекта. Но в результате мы должны создать очень интересную уникальную систему, пожалуй, аналогов которой нет в России, да я думаю, что и в мире их немного, если они есть», – добавил мэр.

Примечательно также и то, что цель проекта более глобальна, чем просто оказание помощи людям старшего поколения. Во главу угла ставится задача помочь им почувствовать себя активными, сильными и то, что есть ещё к чему стремиться и где себя применить.

Как следует из проекта программы, принять участие в ней смогут все пенсионеры зарегистрированные в столице. Для них будут организовываться различные спортивные, досуговые и развивающие мероприятия. Что важно, они будут бесплатными и не потребуют какой-то особой подготовки. Предполагается, что участие в проекте примут образовательные центры, учреждения культуры, спорта, парки и другие организации, которые подготовят соответствующие предложения и пройдут квалификационный отбор. При этом число организаций-участников не ограничивается. В планах мэрии – сформировать доступные площадки, как минимум в каждом районе Москвы.

Интерес есть

Кстати, это уже не первый проект, который был создан по инициативы городской администрации, направленный на разнообразие досуга для пожилых москвичей. Правительство Москвы ещё в 2016 г. провело краудсорсинговый проект «Активное долголетие». Идеи для программы принимались от самих москвичей старшего поколения, которые и были воплощены в жизнь. Во всех округах проводились различные мероприятия, но, к сожалению, тогда ресурсов, чтобы принять всех желающих не хватало.

О некоторых показателях в повышении качества жизни и доступности досуга для старшего поколения рассказала депутат МГД Надежда Бабкина:

«На сегодня удалось достичь определенных результатов. В рамках «Серебряного университета» в центрах социального обслуживания функционирует более 200 факультетов, в которых занимаются более 130 тыс. граждан пожилого возраста. В 121 компьютерном кружке обучение компьютерной грамотности проходят около 11 тыс. москвичей старшего поколения. В целях поддержания здорового образа жизни работает более 500 школ. Это школы здоровья, активного долголетия, арт-терапии, безопасности, самообороны, социальной геронтологии, скандинавской ходьбы, сахарного диабета. На занятия в них приходят почти 60 тыс. человек.

10 тыс. человек участвуют в пешеходных экскурсиях по достопримечательностям столичных районов, 7,2 тыс. человек в автобусных экскурсиях по городу, более 40 тыс. горожан посещают музеи, выставки и памятники архитектуры. Особое внимание уделяется культурно-досуговой деятельности граждан старшего поколения. Только в 2016 году было проведено более 40 тыс. мероприятий для 300 тыс. горожан.

Значительной популярностью среди представителей старшего поколения пользуются форум-выставка «50+», яркие мероприятия клуба «Супербабушка» и «Супердедушка», концертные, танцевальные, спортивные программы и конкурсы. Вообще, самым востребованным направлением являются клубные формы работы. При организациях социального обслуживания функционирует около тысячи кружков, в работе которых принимают участие 96 тыс. человек, и около 600 клубов, где руководителями являются волонтеры и активные пожилые граждане.

Я много езжу по стране, общаюсь с публикой, среди которой много людей старшего возраста. У них огромное количество энергии, интереса к жизни, творческого потенциала. Но, к сожалению, не всегда есть возможности для реализации этих качеств. Москва в этом отношении может послужить примером для других регионов. Но и нам есть, куда расти»

Именно поэтому, ориентируясь на запросы жителей, правительство Москвы приняло решение о проведении значительно более масштабного пилотного проекта по активному долголетию. В рамках пилотного проекта планируется определить реальные потребности пожилых людей и уже на основе пожеланий старшего поколения в итоге сформировать постоянно действующую городскую программу.

Предварительная запись пенсионеров для участия в пилотном проекте (его название пока не определено, его выберут сами москвичи) будет открыта с 1 марта 2018 г. Подать заявку можно будет в Территориальных центрах социального обслуживания. Заявки будут удовлетворяться по мере создания возможностей для занятий и наполнения групп.

Вызов современности

Тема активного долголетия и сам старт этой пилотной программы – это не искусственная история, которая создана лишь затем, чтобы потом показать свои бравые успехи. Согласно статистике сегодня в столице проживает более 3 млн. пенсионеров. При этом лишь примерно шестая часть – 650 тыс. – пенсионеры так называемого молодого возраста до 65 лет.

Получается, что в городе есть около 2,5 млн. человек, которые стремятся получить больше возможностей для активной и насыщенной жизни, дабы банально сохранить и здоровье, и бодрость, и позитивный настрой на как можно более длительное время. Однако инфраструктуры под их запросы не создано. И как показал краудсорсинговый проект в 2016-ом – запрос этот действительно существует. Например, самое банальное – можно своими глазами видеть, сколько стало сторонников такого направления как «скандинавская ходьба». Несколько лет назад – это смотрелось необычно, а теперь вполне себе привычно увидеть пожилых людей гуляющих по парку с палками.

Но в конце концов, не скандинавской ходьбой единой! Есть множество других интересных направлений и не только спортивных, но и образовательных и культурных в которых было бы не просто интересно, но и полезно принять участие людям старшего поколения. Поэтому логично, что городу необходим широкомасштабный проект. При этом следить за его эффективностью и координировать будет специально созданный под это дело Общественный совет, в который вошли известные, уважаемые и много добившиеся в своих областях представители городского сообщества. Среди них, например, доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева, певица Надежда Бабкина, телеведущая Арина Шарапова, народный артист России Александр Калягин, скульптор Александр Рукавишников, диктор ТВ Анна Шатилова и другие.

Вот как комментирует пилотный проект заместитель председателя Общественной палаты города Москвы Арина Шарапова:

«Увеличивается число долгожителей, для которых необходимо развивать новые виды социально-медицинских услуг, оказываемых на межведомственной основе. У значительного числа пожилых людей есть проблемы с финансовой обеспеченностью, с состоянием здоровья, с подвижностью и самостоятельностью. Но считать их всех слабыми, зависимыми и нуждающимися в удовлетворении первичных жизненных потребностей нельзя. Пожилые люди – часть общества, за их спиной – трудовой прошлое, значительный вклад, внесенный в богатство и процветание нашей страны. Поэтому на склоне лет они имеют потребности в том, чтобы их плодотворная, трудовая, общественно полезная деятельность продолжалась. Необходимо предпринять все усилия, чтобы повысить качество жизни и создать условия для активного долголетия жителей Москвы!», – отметила А. Шарапова.

И действительно, когда тебе интересно жить, когда ты вовлечён в культурную и общественную жизнь, старость наступает не с приходом пенсионного возраста, а гораздо позже.