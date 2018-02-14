Власти Крыма не рекомендуют школам праздновать День всех влюбленных

Министерство образования, науки и молодежи Крыма не рекомендует отмечать в образовательных учреждениях региона международный праздник всех влюбленных День святого Валентина. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов рассказал о своем отношении ко Дню Святого Валентина

Отмечается, что проведение любых мероприятий, посвященных этому дню "не соответствует культурным традициям народов Крыма и не относится к праздникам, рекомендованным для проведения в образовательных учреждениях".

При этом никто не запрещает детям дарить друг другу "валентинки". "Можем мы это запретить? Нет, конечно. Если какой-то мальчик к какой-то девочке проявит симпатию, в этом ничего плохого нет", - сказал ТАСС представитель пресс-службы ведомства.

Власти республики напомнили, что в России есть альтернатива западному празднику - День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Ранее Google рассказал, как пользователи выбирают подарки. Поисковые запросы ко дню святого Валентина проанализировали эксперты. Чаще всего влюблённые дарят друг другу розы и пионы.