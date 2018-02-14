Украинке с инсультом поляк вызвал полицейских вместо врачей

Инцидент произошел в польском городе Сьрода-Велькопольска. Украинка-гастарбайтер трудилась на упаковке овощей, и в рабочее время у нее случился инсульт. Работодатель, заметив неладное с сотрудницей, усадил ее в машину и вывез на остановку общественного транспорта, после чего вызвал полицейских.

Прибывшим на вызов сотрудникам полиции он указал на парализованную женщину, лежавшую на скамейке, добавив, что не знает её, и что она, по всей видимости, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Украинка выжила, но сейчас находится в тяжелом состоянии. В отношении поляка возбуждено дело о неоказании помощи. Также жалобу в полицию на этого нерадивого работодателя написал почетный консул Украины в Познани Витольд Горовский, пишет Lenta.ru

Ранее СМИ сообщали о том, что гражданка Украины Алена Романенко лишилась руки по локоть во время работы в Польше. А глава МИД Украины Павел Климкин 9 декабря заявил, что в Польше находится около миллиона украинских граждан, «реально спасающих польскую экономику».