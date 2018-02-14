Пенсионера из Магадана могут посадить в тюрьму за наличие собственного мнения

На пожилого мужчину, который всего лишь комментировал события Великой Отечественной войны в соцсети, завели уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». И даже забрали орудие преступления – компьютер.

Игорь Дорогой, ученый-зоолог из Магадана, завел страницу в «Одноклассниках», чтобы найти старых друзей, а также поделиться фотографиями из экспедиций по Крайнему Северу, в которых провел целых 40 лет. Никто даже представить не мог, что подобная инициатива выльется пенсионеру в обвинение в уголовном преступлении. Записи в соцсети привлекли внимание Центра по противодействию экстремизму.

Выяснилось, что некоторые «друзья» Игоря в соцсети дали против него показания. И по крымскому вопросу он не так выражается, и вообще не патриот. Дорогой действительно называл, например, маршала Жукова «мародером», а Тухачевского – «палачом». Но можно ли это считать «преступлением против мира и безопасности человечества?».

Сам Дорогой отмечает, что во время допросов сами следователи проявляли крайнюю неосведомленность и элементарное незнание судьбы ключевых фигур ВОВ, о которых шла речь в публикациях пенсионера.

«Зачем вы ругаете Жукова?» - спрашивают Дорогого правоохранительные органы. «За то, что он бездарный солдафон и угробил огромное количество людей», - отвечает пенсионер.

Дорогой признает, что сейчас он «не в той форме, чтобы кидаться в драку». У пожилого мужчины обнаружен рак.