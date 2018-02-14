Очевидный – невероятный: сегодня Сергею Капице исполнилось бы 90 лет

Самый популярный ученый и самый ученый телеведущий – так можно сказать о Сергее Петровиче Капице. Действительно, на нашем телевидении не было и до сих пор нет никого, кто сделал бы так много для популяризации отечественной и мировой науки.

Ученый с мировым именем и бессменный ведущий суперпопулярной телепередачи «Очевидное-невероятное» с 1973 по 2012 год, Сергей Капица обладал уникальным талантом рассказывать о сложных материях так доступно, что даже людям, бесконечно далеким от фундаментальных теорий, становилось понятно, о чем идет речь. Ни найти нового ведущего, ни создать аналогичную программу на ТВ до сих пор не удалось. И да, это невероятно, но очевидно: абсолютно все выпуски программы можно смотреть до сих пор, и будет интересно.

Сергей Петрович был активно работающим ученым-физиком. Но и погружаясь в научные дебри, не утратил свежести восприятия. Кроме массы научных работ, ему принадлежит 14 изобретений и множество метких выражений. Так, на Физтехе МФТИ, где Капица с 1964 года заведовал кафедрой общей физики, стало слоганом факультета его высказывание «Собрать стадо из баранов легко – трудно собрать стадо из кошек».

Имелось у него свое мнение и по поводу производства научно-популярных программ на нашем ТВ: «Если бы наши каналы производили больше научно-популярных программ, публика бы их смотрела, я в этом не сомневаюсь. Мы исключаем эту область из нашей жизни и после жалуемся, что нет науки. Ее и не будет при таком отношении». К этому мы практически уже и пришли при нынешнем засилье разнообразных реалити-шоу практически на всех каналах.

Вчера, 13 февраля, на углу известного Дома академиков на Ленинском проспекте, 13, где Сергей Капица прожил 63 года, появилась памятная доска. Об этом уникальном человеке можно и нужно говорить и писать не только в его день рождения. Нельзя только забывать таких людей.