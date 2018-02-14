Мама похищенных детей надеется, что детство в России будет защищено

Две маленькие девочки из Твери стали заложниками отношений своих родителей.



Отец выкрал дочек у матери и скрывался с ними в Санкт-Петербурге. На след девочек вышли судебные приставы и сообщили, что девочки под вымышленными именами были записаны в разные частные балетные школы города. Оказалось, что для записи детей в детские кружки под чужими именами документов не требуется.



Подробности - в материале портала "Афанасий Бизнес"



