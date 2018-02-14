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Серп и молот вернули на знамя

14 февраля 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Серп и молот вернули на знамя

Копию Знамени Победы, на котором наблюдательные волгоградцы не разглядели советские символы – серп и молот отреставрировали. Символика четко видна на своём месте, и дубликат знамени теперь полостью соответствует оригиналу.

«Аргументы недели» сообщали о казусе, замеченном во время парада в честь 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы. Тогда многие СМИ, общественники и неравнодушные жители даже обвинили организаторов парада в кощунстве. В пресс-службе Южного военного округа, в ведомстве которого находится рота почётного караула Мамаева кургана, где и хранится знамя, поспешили объяснить, что символика со временем поистерлась:

- Исторические государственные символы - серп, молот и звезда, выцвели в связи с частым использованием на военно-патриотических праздничных и торжественных мероприятиях, к которым по многочисленным заявкам муниципальных организаций привлекается личный состав роты. Теперь Копия Знамени Победы, которая находится в роте почетного караула мотострелкового соединения Южного военного округа в Волгограде, отреставрирована и полностью соответствует оригиналу.

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