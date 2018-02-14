В волгоградской консерватории снова решили кое-что подправить

В волгоградской консерватории имени Серебрякова появился ещё один проректор-юрист. На заседании ученого совета вуза коллективу представили новую правую руку руководителя учреждения. Поскольку учредителем консерватории является администрация города Волгограда, оттуда и пришло решение назначить Кареву.

Напомним, что в музыкальном вузе уже есть один проректор-юрист: чуть более полугода назад Руссо Ричарди Данакари перебрался сюда из правового управления губернатора Волгоградской области. Ситуация сложилась таким образом, что в настоящее время только один из руководителей консерватории имеет профильное музыкальное образование.

Перед Каревой поставлены задачи развития дополнительных направлений деятельности вуза, в том числе сферы допобразования, внедрения совместных проектов с муниципальными детскими школами искусств, расширения сотрудничества с профильными вузами России, а также участия консерватории в культурной жизни города.

Действующий депутат городской думы Волгограда Ирина Карева два года назад в феврале 2015 года была назначена директором Волгоградского краеведческого музея. Её приход был критически встречен представителями музейного сообщества. В августе 2017-го Карева написала заявление об уходе по собственному желанию.

За последние пару лет, когда благодаря властям города и области консерваторию начало отчаянно «штормить», музыканты в ней пошли на убыль. По роковому стечению обстоятельств сразу несколько профессионалов покинули этот мир, ещё несколько ушли искать призвание на другой работе или даже в другом городе. Учитывая скорость насыщения музыкального вуза юристами, нельзя исключать вариант её перепрофилирования.