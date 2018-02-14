Надо просто знать, как зарабатывать на культуре деньги...

"Что такое шоу-бизнес? Шоу-бизнес, и вообще всё, что связано с культурой, - это второе место в США после гонки вооружения, - говорит продюсер легендарной группы "Ласковый май" Андрей Разин. - Ничто не приносит столько доходов, сколько приносит в Америке шоу-бизнес. В 1985 году я сказал Горбачеву, когда он приехал к нам в колхоз: «Михаил Сергеевич, а как это так, в США я прочитал, что на первом месте по обороту денег - это гонка вооружений, а на втором – шоу-бизнес? У них огромадшейшая индустрия денег, а почему у нас нет?» Я тогда сделал проект и заработал бешеные деньги – 32 млн. долларов за 5 лет, потому что я пошёл по американскому пути".



Российский шоу-бизнес, по мнению Разина, зарабатывает теневыми возможностями: никто не платит налоги, получая по 200-300 тыс. евро гонораров за выступление, за свадьбы и т.д., а налоги не показывают. Когда Починок, будучи министром по налогам, попытался их собрать, поговорить о налогах, ему творческая элита возрасила: мы будем платить налоги, но что мы от вас получим?



"Мой подход, Разина, можно винить во всём, но Разин никогда не был государственным чиновником, но всегда был богатым. Почему я был богатым? Потому что я работал на себя, и я знал как это делать, поэтому у меня был свой самолет, были зилы правительственные, Шатунов на "Чайке" ездил, я был богатый, знал, как зарабатывать на культуре деньги. Сегодня Министерство культуры, зная это, ничего этого не делает и не даёт возможности людям зарабатывать, сегодня люди - их единственный заработок, как у Кирилла, прийти попросить на коленях деньги, их дают им, они тратят, а им надевают наручники. Вот и всё. Сегодня кто дружит с Мединским, тот что-то получит, но половина министерства сидит, замминистра сидит, все сидят, потому что это не министр культуры, это министр истории, он даже не знает, что такое шоу-бизнес и как зарабатывать деньги, он не выступает в Думе, не убеждает людей. Как можно сделать убыточным кино? Как можно сделать убыточным эстраду? Как можно театры сделать убыточными?", - недоумевает бизнесмен.



Подробности Андрей Разин излагает в своём интервью на канале Yuotube.



