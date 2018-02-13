Sukhoi Superjet 100 грешит теми же неполадками, что и Ан-148

Эксперты МАК назвали основную причину гибели самолета Ан-148, разбившегося 11 февраля в Подмосковье. По их мнению, из-за обледенения приемников полного давления пилоты получали неверную информацию о скорости полета.

На аналогичную проблему с расхождением показателей скорости все чаще жалуются и пилоты «Аэрофлота», летающие на Sukhoi Superjet 100.

Во время «снегопада столетия» в начале февраля на самолетах Sukhoi Superjet 100 было зафиксировано 7 таких неполадок, а всего с 2011 года – 14, сообщает «КоммерсантЪ». Росавиация же выдвигает претензии не к качеству самолета, а к неудовлетворительному состоянию подготовки летного поля для приема и выпуска самолетов.

Авиакатастрофа Ан-148, произошедшая 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, унесла жизни 71 человека.