Полиция задержала сбившего девушку в Тушино водителя BMW
13 февраля 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве во вторник, 13 февраля, вечером сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля BMW, сбившего девушку-пешехода около храма на улице Василия Петушкова в Тушино.
Внедорожник сбил девушку и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, писали СМИ ранее.
Представители столичной ГИБДД Москвы рассказали, что автомобиль BMW наехал на женщину около дома по адресу ул. Василия Петушкова, 3 и скрылся. Пострадавшая женщина госпитализирована с ушибами и ссадинами.
В Подмосковье в Люберцах водитель автомобиля Nissan ранее наехал на двух женщин на остановке и скрылся с места ДТП. Вскоре полиция задержала водителя. Оказалось, он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.