Полиция задержала сбившего девушку в Тушино водителя BMW

В Москве во вторник, 13 февраля, вечером сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля BMW, сбившего девушку-пешехода около храма на улице Василия Петушкова в Тушино.

Внедорожник сбил девушку и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, писали СМИ ранее.

Представители столичной ГИБДД Москвы рассказали, что автомобиль BMW наехал на женщину около дома по адресу ул. Василия Петушкова, 3 и скрылся. Пострадавшая женщина госпитализирована с ушибами и ссадинами.

В Подмосковье в Люберцах водитель автомобиля ​Nissan ранее наехал на двух женщин на остановке и скрылся с места ДТП. Вскоре полиция задержала водителя. Оказалось, он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.