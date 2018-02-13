МВД: судья и прокурор, даже пьяный за рулем, остается лицом неприкосновенным

Бурную реакцию в Интернете вызвал приказ МВД о правах инспекторов ДПС при общении с представителями судейского сообщества. Ведомство решило пояснить свою позицию, тем более, что соответствующий запрос отправил депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин.

По закону, судьи являются неприкосновенными. Именно поэтому МВД документально объяснило работниками ГИБДД что можно, а точнее что нельзя делать, если видишь автомобиль судьи или прокурора.

По новому закону, правоохранители не имеют права останавливать, задерживать и отправлять на врачебное освидетельствование прокуроров и судей. Они обязуются в таких случаях передать рапорт начальству, а в случае подозрения в пьяном вождении должны составить административный протокол.

Не понятно одно, как на расстоянии, не останавливая автомобиль инспектор ДПС сможет в чем-то заподозрить водителя. В КПРФ хотят эту норму отменить., пишет издание "Дни24".