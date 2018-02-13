Ученые обнаружили опасность для здоровья при потреблении парного молока

Ученые выявили, что употребление парного молока увеличивает риск развития устойчивых к антибиотикам инфекций, поражающих желудочно-кишечный тракт человека.

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США провели исследование парного молока после того, как в 2016 году в штате Колорадо с кампилобактериозом были госпитализированы 12 человек, что в четыре раза больше в сравнении с 1993 годом. Ученые выявили бактерию Campylobacter jejuni, которая поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает лихорадку, рвоту и диарею. Анонс исследования опубликован в издании ArsTechnica.

Продажа парного молока в Колорадо запрещена. Но местные жители покупают сырое молоко. И замечено, что высокое потребление "молока из-под коровы" приводит к изменению эпидемиологической ситуации.

Ученым удалось выяснить, что употребление непастеризованного молока увеличивает риск заболевания кампилобактериозом в 150 раз. Campylobacter jejuni устойчивы к популярным антибиотикам: тетрациклину, налидиксовой кислоте и ципрофлоксацину. Поэтому медики не рекомендуют пить парное молоко.