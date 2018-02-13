В Петербурге глыба льда упала с крыши дома на маленького ребенка

В Санкт-Петербурге глыба льда упала с крыши дома на маленького ребенка. В результате осколком льда 2,5-летней девочке был причинен ушиб коленного сустава. По данным СКР, малышка после обращения в детскую больницу в удовлетворительным состоянии была выписана из клиники домой.

Инцидент произошел днем в понедельник, 12 февраля. По версии следствия, жительница Петербурга выходила с двумя малолетними дочерьми из дома 26 корпус 2 по улице Подвойского, и с крыши на ребенка упал кусок наледи.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.