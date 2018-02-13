Квест «Судная ночь» превратился в настоящее побоище для участников игры

Популярные развлечение у молодежи – игровые квесты могут быть вовсе не такими безобидными как кажется. В Ростове участников игры «Судная ночь» били совсем не понарошку, а до синяков и ссадин.

В социальной сети одна из игроков квеста «Судная ночь» рассказала, что игроков связывают, бьют, и таскают за волосы. По замыслу участники приключение попадают в западню психопата, который их связывает, заклеивает рот скотчем и начинает пытать. Обычно, по правилам любого квеста, если участник хочет остановить игру, он должен произнести кодовое слово или показать определенный жест рукой. А поскольку у игроков «Судной ночи» руки были связаны, а рты заклеены, то прекратить издевательство никто не мог.

В Instagramе девушка опубликовала фото с гематомами по всему телу. Пользователи социальной сети были шокированы: «Это какая-то игра для садо-мазохистов. За свои деньги тебя еще и калечат».

Однако, как сообщил администратор квеста Максим Сухаревский, ребята сами выбрали максимальный уровень страха и максимальный уровень сложности. "У нас контактный квест. Во время игры наши актеры не уронили, не кинули, а положили девушку на пол, взяли ее за две ноги и просто протащили по плитке. Это обычное дело для таких квестов, как наш. Перед началом игры мы выдали каждому участнику специальную форму, чтобы никому не было больно. А во время инструктажа мы показали ребятам наручники и сообщили, что, возможно, к кому-то из них их применят. Мы показали, как их снять, как с ними обращаться, и никто из участников квеста не выступал против этого, — заявил Максим порталу161.ru